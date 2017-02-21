Армія залишається серед пріоритетів волонтерів - опитування

У минулому році 65% українців допомагали бійцям антитерористичної операції на сході країни

Велика частина волонтерських зусиль і надання матеріальної допомоги протягом 2015- 2016 років припадає на допомогу українській армії. Такими є результати опитування фонду Демократичні ініціативи спільно з соціологічною службою Центр Разумкова, передає кореспондент LIGA.net У 2016 році 65% респондентів допомогли армії, в 2015 році - і 62%."Слід зазначити, що в 2016 році зросла допомога і в інші сфери благодійної діяльності. Допомога хворим та інвалідам в структурі благодійної діяльності в 2015 році склала 21%, а в 2016 - вже 35%. Допомога дітям-сиротам зросла з 12% до 23 %, а людям похилого віку - з 6% до 12%. У 2016 році при збереженні явного пріоритету допомоги армії відбувається повернення благодійності в традиційні сфери", - наголошується в повідомленні.Протягом 2016 волонтерською діяльністю займалися 14% українців - стільки, скільки і в 2015 році (13%) і дещо більше, ніж у 2012 році (10%).Найбільша кількість волонтерів у 2016 році була в Донбасі (24%), в центрі (17%) і заході (12%), на півдні (5,5%)."У той же час у порівнянні з 2012 роком зараз волонтери витрачають більше часу на свою діяльність, раніше кілька годин в тиждень подібній діяльності присвячували тільки близько 6% волонтерів, а варіанти щоденної волонтерської роботи навіть не було в анкеті", - наголошується в повідомленні.У 2016 році щодня волонтерською діяльністю займалися близько 5% волонтерів і ще близько 11% присвячували цьому кілька годин в тиждень."У 2015 році волонтери працювали значно інтенсивніше: щодня працювали так само 5% волонтерів, але 23% працювали кілька годин в тиждень. Тобто в цілому можна зробити висновок: в 2016 році волонтери витрачали менше часу, ніж в 2015 році, проте істотно більше, ніж в 2012", - йдеться в повідомленні.Протягом 2016 року 37% опитаних надавали матеріальну допомогу для здійснення благодійних акцій і підтримки благодійних організацій - це трохи менше, ніж у 2015 році (41%), але все одно істотно більше, ніж в 2012-му (21%).Високим в 2016 році цей показник був серед жителів заходу (46%) і центру (46%) і менше на півдні (22%), сході (25%) і Донбасі (29%).Суми наданих річних благодійних пожертвувань в основному невеликі: близько 22% благодійників і в 2015 році, і в 2016 році пожертвували суму до 50 грн, ще близько 25% - 16% - від 50 до 100 грн, кожен п'ятий від 100 до 300 грн.Всього протягом року суми до 300 грн пожертвували 70% з тих, хто брав участь у благодійній діяльності 2015-2016 роках."У 2012 році благодійників було істотно менше, але суми пожертвувань були дещо більше: більше 500 грн пожертвували в 2012 році - 26% тих, хто давав гроші, а в 2015 - 15%, в 2016 - 11%", - наголошується в повідомленні .Опитування проводилося з 16 по 20 грудня 2016 у всіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей.Було опитано понад дві тисячі респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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