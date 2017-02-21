Рада може дати майданівцям статус учасників бойових дій

Парламентарії в першому читанні прийняли проект закону, за яким поранені учасники Майдану можуть отримати статус учасників бойових дій

Рада прийняла за основу проект закону, яким пораненим на Майдані надається статус учасників бойових дій. За проект змін до закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту № 5697 проголосував 261 депутат, передає кореспондент LIGA.net. Документом пропонується надати статус учасників бойових дій тим майданівцям, які отримали під час Революції гідності важкі поранення, а також поранення середньої тяжкості і легкі.За чинною редакцією закону статус УБД можуть отримати тільки ті з учасників Майдану, хто в результаті таких поранень отримав інвалідність.Дія оновленого закону в разі прийняття поправок не розповсюджуватиметься на поранених під час Майдану силовиків.

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Також пропонується надати статус інваліда війни тим , хто отримав інвалідність після поранення під час проведення антитерористичної операції на території , підконтрольній українській владі або на лінії бойового зіткнення .



До голосування у другому читанні до законопроекту планують внести деякі поправки .





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