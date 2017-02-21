Порошенко: На визнання РФ "паспортів" треба відповісти санкціями

За словами президента, визнання агресором псевдодокументів терористів ЛНР/ДНР вимагає рішучих дій аж до посилення санкцій

Відповіддю на визнання державою-агресором Росією "документів" терористичних організацій ДНР і ЛНР має стати посилення санкцій. Про це президент Петро Порошенко заявив в ході зустрічі з комісаром Євросоюзу з питань гуманітарної допомоги та управління в кризових ситуаціях Христосом Стіліанідесом.Як зазначив глава держави, зараз можна спостерігати постійні порушення мінських угод з боку РФ і підконтрольних їй бойовиків."Ми бачимо не тільки порушення режиму припинення вогню, але і абсолютно цинічне рішення про визнання фейкових документів фейкових республік", - цитує президента його прес-служба.За словами Порошенка, з точки зору міжнародного права, це вже елемент визнання незаконних формувань і де-факто відмови від мінського процесу, оскільки дані дії несумісні з імплементацією мінських домовленостей.

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"Вважаємо, що це дуже тривожне явище і воно вимагає рішучих дій аж до посилення санкцій", - зазначив він.



У свою чергу Стиліанідіс, який щойно повернувся з прифронтового Майорська, чітко підкреслив, що ЄС продовжує повністю підтримувати Україну і докладати значних дипломатичних зусиль, спрямованих на повне виконання Росією мінських домовленостей, які базуються на безумовній повазі суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України.



18 лютого 2017 року повідомлялося, що РФ визнала дійсними "документи", що

засвідчують особу, видані терористами Донбасу.



Однак раніше, 3 лютого, прес-секретар російського президента

Дмитро Пєсков



заявляв , що Росія не визнає "паспорта" ДНР і ЛНР.

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20 лютого в Єврокомісії заявили, що указ Путіна про визнання так званих документів суперечить мінським домовленостям.

- терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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