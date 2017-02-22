Анексія Криму: Петренко назвав прізвища чиновників Росії

План по захопленню Криму в активній фазі реалізовувався вже в 2013 році, сказав міністр юстиції

Павло Петренко

Міністр юстиції



"Інформація, яку я можу розкривати на даному етапі слідства, - це список осіб, які в ході анексії півострова Крим здійснювали агітацію українських військовослужбовців до переходу на службу в Збройні сили РФ: Галкін А.І. (командувач військами Південного військового округу, генерал полковник), Куликов В.В. - заступник командувача ЧФ РФ, контр-адмірал), Мирнов В.В. - заступник начальника центру зв'язку ЧФ РФ), Остриков О.Л. - начальник берегових військ ЧФ РФ в АР Крим, генерал- майор) і ряд інших", - зазначив Петренко.



Відповідаючи на питання про докази підготовки захоплення Криму в 2013 році, Петренко сказав, що вони вже додані в перший позов до ЄСПЛ по анексії півострова.



"Ми отримали їх (докази, - ред) від спецслужб, з показань свідків, від Міноборони. Всі говорить про те, що план по захопленню Криму в активній фазі реалізовувався вже в 2013 році. І про це точно знав Янукович. Він не міг не знати, будучи президентом", - підкреслив Петренко.



За його словами, йшло перекидання в Крим збройних сил РФ, проводилася диверсійна робота з місцевими органами влади.



"Багато інших підтверджень, які я не можу розголошувати. Це спростовує заяви Росії, що вона заступилися за "братський кримський народ , коли "київська хунта" захопила владу в Україні", - додав він.



Міністр юстиції уточнив, що є свідки.



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"Свідки дуже різні. Військовослужбовці, які вийшли з Криму, кримські татари, цивільне населення. У середньому в день ми опитуємо по дві-три людини. Це величезна робота. Ми фіксуємо інформацію від них і направляємо її в ЄСПЛ", - сказав Петренко.



Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих виборів за участю Криму в 2016-му році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.



Читайте повний текст інтерв'ю : Проти Путіна і його оточення буде кейс в Гаазі - Петренко



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Міністр юстиції Павло Петренко назвав прізвища чиновників країни-агресора Росії, які причетні до анексії Криму. Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net "Інформація, яку я можу розкривати на даному етапі слідства, - це список осіб, які в ході анексії півострова Крим здійснювали агітацію українських військовослужбовців до переходу на службу в Збройні сили РФ: Галкін А.І. (командувач військами Південного військового округу, генерал полковник), Куликов В.В. - заступник командувача ЧФ РФ, контр-адмірал), Мирнов В.В. - заступник начальника центру зв'язку ЧФ РФ), Остриков О.Л. - начальник берегових військ ЧФ РФ в АР Крим, генерал- майор) і ряд інших", - зазначив Петренко.Відповідаючи на питання про докази підготовки захоплення Криму в 2013 році, Петренко сказав, що вони вже додані в перший позов до ЄСПЛ по анексії півострова."Ми отримали їх (докази, - ред) від спецслужб, з показань свідків, від Міноборони. Всі говорить про те, що план по захопленню Криму в активній фазі реалізовувався вже в 2013 році. І про це точно знав Янукович. Він не міг не знати, будучи президентом", - підкреслив Петренко.За його словами, йшло перекидання в Крим збройних сил РФ, проводилася диверсійна робота з місцевими органами влади."Багато інших підтверджень, які я не можу розголошувати. Це спростовує заяви Росії, що вона заступилися за "братський кримський народ , коли "київська хунта" захопила владу в Україні", - додав він.Міністр юстиції уточнив, що є свідки.Читайте також: Янукович знав про окупацію Криму - Петренко

"Свідки дуже різні. Військовослужбовці, які вийшли з Криму, кримські татари, цивільне населення. У середньому в день ми опитуємо по дві-три людини. Це величезна робота. Ми фіксуємо інформацію від них і направляємо її в ЄСПЛ", - сказав Петренко.Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих виборів за участю Криму в 2016-му році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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