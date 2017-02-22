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Під Радою тисячі протестуючих, запелені петарди і шашки - фото

22.02.2017 12:09
На протестній акції біля будівлі парламенту зібралися кілька тисяч осіб, які вимагають "припинити торгівлю з Росією і окупованими районами"
Під Радою тисячі протестуючих, запелені петарди і шашки - фото
Під стінами Верховної Ради зібралися понад п'ять тисяч учасників маршу, організованого політичними силами Національний корпус, Свобода і Правий сектор. Про це з місця подій повідомляє кореспондент LIGA.net.

"Рух транспорту по вулиці Грушевського перекрито співробітниками поліції. Учасники маршу пройшли від Майдану по Алеї Героїв Небесної сотні, Інститутській і Кріпосного провулку. На Банковій вони зупинилися і озвучили вимогу припинити торгівлю з Росією і окупованими нею територіями Донбасу", - передає він.

Пізніше під будівлею Ради протестуючі запалили петарди і димові шашки.

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Лідер Національного корпусу, депутат  Андрій Білецький, в цей час в Раді заявив, що їхня політсила "вимагає зупинити зростання цін на комунальні послуги" та "розірвати дипломатичні відносини з РФ", передає корреспонеднт LIGA.net.

"Ми не допустимо приватизації стратегічно підприємств, продажу сільськогосподарських земель, щоквартально зростання цін на комунальні послуги. Ми вимагаємо розірвати дипломатичні відносини з РФ. Нарешті, ми вимагаємо реального дієвого механізму імпічменту президенту і відкликання депутатів", - сказав він.

Білецький також повідомив, що якщо вимоги не будуть виконані, у націоналістів "вистачить сміливості, сил і рішучості саморозпустити цю Верховну Раду".





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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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