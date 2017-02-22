СБУ: Військовий з Одеси хотів купити кулемети і гвинторізи з РФ

Затриманий вчора військовослужбовець-контрактник ВМС ЗСУ збирався передати до Києва для терактів на Майдані не тільки АК і СВД, а й зброю спецназу РФ

Затриманий вчора СБУ військовий з Одеси планував закупівлю російської автоматичної зброї для застосування її під час масових акцій на Майдані 20-22 лютого. Про це на брифінгу розповів глава апарату СБУ Олександр Ткачук та керівник Служби Василь Грицак "Військова контррозвідка... попередила підготовку до застосування бойової зброї під час мирних акцій в центрі Києва... Плани зловмисника не закінчувались тим, що він хотів купити тільки автомати і снайперську гвинтівку: в його планах було також купити безшумні снайперські гвинтівки, а також великокаліберні кулемети Печеніг і ВСС. Ця зброя російського виробництва", - підкреслили в СБУ.За словами доповідача, затриманий мав намір отримати згадану зброю до 20 лютого. При закупівлях він розраховувався не тільки грошима, а й наркотичними речовинами."Особистість зловмисника дуже цікава. Він є прихильником ультраправого фанатського руху, пропагує ідеї панславізму. Крім того, контрактник, за оперативними даними і зі своїх слів, підтримує ідеологію створення фейкових псевдодержавних утворень", - зазначив спікер.Грицак підкреслив, що Служба розслідує версію з "російським слідом" в підготовці злочинів. За його словами, всі дії і наміри злочинця перебували під контролем контррозвідки і документувалися, а СБУ знала про його плани - конкретне місце отримання зброї, місце, де він хотів її заховати і метод переправлення до Києва.

Читайте також: Спецслужби РФ планують дестабілізувати ситуацію в Києві - СБУ

Вчора, 21 лютого 2017 року, правоохоронці повідомили, що в Одесі в одній з частин ВМС було виявлено військовослужбовця, який мав намір відвезти на Майдан 12 автоматів АК і гвинтівку СВД, які замовив із зони АТО і придбав нібито для якоїсь "Одеської народної республіки".



Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



