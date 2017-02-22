Порошенко заговорив про загрозу удару з Придністров'я і Криму

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Порошенко зазначив, що в Донбасі Росія сформувала два армійські корпуси, до складу яких входять шість механізованих бригад, одна піхотна бригада, три полки, дві артилерійські бригади та інші підрозділи.





"Управління ними, комплектація і всебічне забезпечення здійснюється, звичайно, агресором - Росією", - підкреслив він.





За його словами, додатково до складу цього угруповання військ залучені регулярні підрозділи збройних сил РФ, які становлять приблизно 3,5 тисячі осіб.





"Російський військовий контингент на південному сході, в Придністровському районі Молдови, непідконтрольному Кишиневу, теж, на моє глибоке переконання, може в будь-який час бути використаний для атаки на нашу територію і загрожує нашим кордонам. І хоча їх там, за нашими оцінками, не

так багато, вони в якості допоміжної сили до понад 20 з лишнім тисяч військових в анексованому Криму здатні створити нам додаткові проблеми", - підсумував Порошенко.



