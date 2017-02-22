Порошенко заговорив про загрозу удару з Придністров'я і Криму
22.02.2017 13:12
Крім окупованих територій Донбасу, загроза для України виходить з Криму і смуги непідконтрольного Кишиневу Придністров'я, заявив президент
Петро Порошенко
Російський військовий контингент в Придністров'ї за підтримки понад 20 тисяч російських військових в окупованому Криму в будь-який час може бути використаний для атаки на Україну. Про це на засіданні керівного складу Збройних Сил України повідомив президент України Петро Порошенко.
Порошенко зазначив, що шляхом формування військових частин, а також поставки бойовиків, військової техніки, засобів матеріально-технічного забезпечення відбувається прискорена мілітаризація тимчасово окупованих територій Донбасу.
"Нічого позитивного вони побудувати не можуть. Заводи, фабрики, робочі місця, заводи просто демонтуються і обладнання з Донбасу вивозиться на територію Російської Федерації. А поставити танки, артилерійські системи, системи залпового вогню, якими вони збираються вбивати українців, - це будь ласка", - сказав він.
"Управління ними, комплектація і всебічне забезпечення здійснюється, звичайно, агресором - Росією", - підкреслив він.
За його словами, додатково до складу цього угруповання військ залучені регулярні підрозділи збройних сил РФ, які становлять приблизно 3,5 тисячі осіб.
"Російський військовий контингент на південному сході, в Придністровському районі Молдови, непідконтрольному Кишиневу, теж, на моє глибоке переконання, може в будь-який час бути використаний для атаки на нашу територію і загрожує нашим кордонам. І хоча їх там, за нашими оцінками, не так багато, вони в якості допоміжної сили до понад 20 з лишнім тисяч військових в анексованому Криму здатні створити нам додаткові проблеми", - підсумував Порошенко.
Порошенко зазначив, що шляхом формування військових частин, а також поставки бойовиків, військової техніки, засобів матеріально-технічного забезпечення відбувається прискорена мілітаризація тимчасово окупованих територій Донбасу.
"Нічого позитивного вони побудувати не можуть. Заводи, фабрики, робочі місця, заводи просто демонтуються і обладнання з Донбасу вивозиться на територію Російської Федерації. А поставити танки, артилерійські системи, системи залпового вогню, якими вони збираються вбивати українців, - це будь ласка", - сказав він.
Читайте також: У Донбасі помічені групи спецназу ГРУ РФ - готують диверсіїПорошенко зазначив, що в Донбасі Росія сформувала два армійські корпуси, до складу яких входять шість механізованих бригад, одна піхотна бригада, три полки, дві артилерійські бригади та інші підрозділи.
"Управління ними, комплектація і всебічне забезпечення здійснюється, звичайно, агресором - Росією", - підкреслив він.
За його словами, додатково до складу цього угруповання військ залучені регулярні підрозділи збройних сил РФ, які становлять приблизно 3,5 тисячі осіб.
"Російський військовий контингент на південному сході, в Придністровському районі Молдови, непідконтрольному Кишиневу, теж, на моє глибоке переконання, може в будь-який час бути використаний для атаки на нашу територію і загрожує нашим кордонам. І хоча їх там, за нашими оцінками, не так багато, вони в якості допоміжної сили до понад 20 з лишнім тисяч військових в анексованому Криму здатні створити нам додаткові проблеми", - підсумував Порошенко.
Спецпроект LIGA.net: Придністров'я. Як виглядає сепаратизм
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