Порошенко заявив, що задоволений діалогом з новою владою США

У той же час президент відзначив, що ряд українських політиків наймають собі лобістів у Вашингтоні, і висловив розчарування з цього приводу

Петро Порошенко

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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