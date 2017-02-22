Порошенко заявив, що задоволений діалогом з новою владою США
22.02.2017 13:38
У той же час президент відзначив, що ряд українських політиків наймають собі лобістів у Вашингтоні, і висловив розчарування з цього приводу
Петро Порошенко
Президент Петро Порошенко задоволений діалогом з новою адміністрацією США, але розчарований українськими політиками, які "наймають собі лобістів у Вашингтоні". Про це він заявив сьогодні на засіданні керівного складу Збройних Сил України.
Порошенко нагадав, що нещодавно брав участь у Мюнхенській конференції з безпеки, де зустрічався з віце-президентом США Майком Пенсом. Також під час перебування в Мюнхені президент провів телефонну розмову з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.
"І зараз я задоволений тим, як наводяться мости, налагоджується наш діалог з новою американською адміністрацією", - зазначив глава держави, додавши, що також були дві "надзвичайно ефективних" телефонних розмови з президентом США Дональдом Трампом.
"Але в той же час дуже розчарований тим, що ряд українських політиків наймають собі лобістів у Вашингтоні, плетуть інтриги, створюють перешкоди вітчизняній дипломатії, яка працює над поглибленням американо-українського партнерства", - підкреслив Порошенко.
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21 лютого 2017 року постійна представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що Вашингтон розглядає можливості посилення взаємодії з Росією, однак вважає неприйнятним робити це за рахунок задоволення Москвою власних геополітичних інтересів і агресії проти інших країн, перш за все України.
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Порошенко нагадав, що нещодавно брав участь у Мюнхенській конференції з безпеки, де зустрічався з віце-президентом США Майком Пенсом. Також під час перебування в Мюнхені президент провів телефонну розмову з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.
"І зараз я задоволений тим, як наводяться мости, налагоджується наш діалог з новою американською адміністрацією", - зазначив глава держави, додавши, що також були дві "надзвичайно ефективних" телефонних розмови з президентом США Дональдом Трампом.
"Але в той же час дуже розчарований тим, що ряд українських політиків наймають собі лобістів у Вашингтоні, плетуть інтриги, створюють перешкоди вітчизняній дипломатії, яка працює над поглибленням американо-українського партнерства", - підкреслив Порошенко.
Читайте також: Порошенко зустрівся з представниками Конгресу і Сенату США
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