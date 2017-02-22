Порошенко: Для Путіна кордону з Україною не існує

РФ буде намагатися реалізувати свої імперські плани як в формі продовження гібридної війни, так і, не виключено, відкритої агресії, сказав президент

Петро Порошенко





Порошенко нагадав висловлювання



"Потім він сказав, що це жарт, по відношенню до США, по відношенню до Берингової протоки. Можливо, це і так. Але щодо нас - то більш ніж серйозно. Для Путіна кордону з Україною не існує взагалі. Він не вважає нас, українців, окремою нацією, окремим народом, тобто, заперечує сам факт існування України, про що він неодноразово заявляв публічно. Хочу підкреслити: це не ідеологічна риторика. Такі заяви - це загроза, серйозніше якої просто бути не може", - підкреслив Порошенко.



За його словами, саме невизнанням окремо деяких європейських народів нацисти мотивували окупацію країн в 40-х роках.



"Саме невизнання права українців на самовизначення є нині в основі російської політики щодо України. І підстав вважати, що ці основи, або як там у них кажуть - "скріпи" найближчим часом похитнуться, у мене немає ніяких. Більш того, безальтернативні президентські вибори в Росії, які відбудуться в наступному році, вже зараз є додатковим аргументом для підвищеної бойової готовності Збройних Сил України", - сказав Порошенко.



Він вважає, що цілком зрозуміло, що ця гра м'язами є головною виборчою технологією.



"Ворожий курс по відношенню до України і всього зовнішнього світу користуються підтримкою з боку російських виборців. Як казали колись, народ і партія - єдині. Висновок очевидний: Росія буде намагатися реалізувати свої імперські плани як в формі продовження гібридної війни, так і, не виключено, відкритої агресії з масштабним використанням військової сили в усіх напрямках", - підкреслив Порошенко.



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Президент Петро Порошенко заявив, що для президента країни-агресора Росії кордону з Україною не існує взагалі. Про це він сказав сьогодні на засіданні керівного складу Збройних Сил України.Порошенко нагадав висловлювання Путіна про те, що "кордони Росії ніде не закінчуються"."Потім він сказав, що це жарт, по відношенню до США, по відношенню до Берингової протоки. Можливо, це і так. Але щодо нас - то більш ніж серйозно. Для Путіна кордону з Україною не існує взагалі. Він не вважає нас, українців, окремою нацією, окремим народом, тобто, заперечує сам факт існування України, про що він неодноразово заявляв публічно. Хочу підкреслити: це не ідеологічна риторика. Такі заяви - це загроза, серйозніше якої просто бути не може", - підкреслив Порошенко.За його словами, саме невизнанням окремо деяких європейських народів нацисти мотивували окупацію країн в 40-х роках."Саме невизнання права українців на самовизначення є нині в основі російської політики щодо України. І підстав вважати, що ці основи, або як там у них кажуть - "скріпи" найближчим часом похитнуться, у мене немає ніяких. Більш того, безальтернативні президентські вибори в Росії, які відбудуться в наступному році, вже зараз є додатковим аргументом для підвищеної бойової готовності Збройних Сил України", - сказав Порошенко.Він вважає, що цілком зрозуміло, що ця гра м'язами є головною виборчою технологією."Ворожий курс по відношенню до України і всього зовнішнього світу користуються підтримкою з боку російських виборців. Як казали колись, народ і партія - єдині. Висновок очевидний: Росія буде намагатися реалізувати свої імперські плани як в формі продовження гібридної війни, так і, не виключено, відкритої агресії з масштабним використанням військової сили в усіх напрямках", - підкреслив Порошенко.





ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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