НАЗК перевірить декларації Порошенка, Гройсмана і членів Кабміну
22.02.2017 15:25
Рішення про початок перевірки Нацагентство з питань запобігання корупції ухвалило сьогодні, 22 лютого
Фото: facebook.com/NAZKgov
Національне агентство з питань запобігання корупції починає перевірку електронних декларацій за 2015 рік президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і членів уряду. Про це у своєму Facebook повідомив заступник глави НАЗК Руслан Радецький.
Він зазначив, що напередодні підготував проект відповідного рішення та ініціював позачергове засідання Нацагентства.
"Головою НАЗК така пропозиція була підтримана, і сьогодні (22 лютого - ред.) скликано засідання, на якому одноголосно було прийнято рішення про початок повної перевірки президента, прем'єр-міністра і членів Кабінету міністрів України", - повідомив Радецький.
Він нагадав, що, згідно з порядком проведення контролю та повної перевірки декларацій чиновників, перевірка починається на наступний день після прийняття Нацагентством відповідного рішення і триває 60 календарних днів.
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10 лютого 2017 року НАЗК затвердило порядок перевірки електронних декларацій чиновників, розроблений робочою групою при Кабінеті міністрів.
13 лютого документ був офіційно зареєстрований Міністерством юстиції.
Перший етап електронного декларування завершився 30 жовтня 2016 року. Друга хвиля стартувала 1 січня 2017 року та триватиме до 1 квітня.
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Він зазначив, що напередодні підготував проект відповідного рішення та ініціював позачергове засідання Нацагентства.
"Головою НАЗК така пропозиція була підтримана, і сьогодні (22 лютого - ред.) скликано засідання, на якому одноголосно було прийнято рішення про початок повної перевірки президента, прем'єр-міністра і членів Кабінету міністрів України", - повідомив Радецький.
Він нагадав, що, згідно з порядком проведення контролю та повної перевірки декларацій чиновників, перевірка починається на наступний день після прийняття Нацагентством відповідного рішення і триває 60 календарних днів.
Читайте також: Суд закрив справу проти чиновниці МОН, яка пізно подала декларацію
13 лютого документ був офіційно зареєстрований Міністерством юстиції.
Перший етап електронного декларування завершився 30 жовтня 2016 року. Друга хвиля стартувала 1 січня 2017 року та триватиме до 1 квітня.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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