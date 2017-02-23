Холодницький: Втік один з фігурантів "газової справи"
23.02.2017 16:05
Як повідомив глава САП, втік екс-директор Надра Геоцентру і Карпатнадраінвесту Сергій Свіченко, якого суд раніше відмовився взяти під варту
Назар Холодницький
Втік один з підозрюваних в так званій газовій справі, екс-директор Надра Геоцентру і Карпатнадраінвесту Сергій Свіченко. Про це у своєму Facebook повідомив глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
"Один з підозрюваних, щодо якого судом було відмовлено в застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а саме Сергій Свіченко, втік, як це в липні минулого року зробив його "шеф", пан Онищенко", - зазначив він.
Холодницький підкреслив, що раніше Свіченко вже намагався втекти, однак його затримали на кордоні з Росією. У суді захист підозрюваного заявив, що той їхав в РФ на день народження дядька. В результаті суд не врахував доводи прокурорів САП про реальну загрозу втечі Свіченка і відмовився його заарештовувати.
"В черговий раз переконався тільки в одному: кожне з клопотань прокурорів САП про взяття під варту підозрюваних у "газовій справі" є обґрунтованим і незастосування до них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту є фактичним "квитком" до втечі", - заявив Холодницький.
Глава САП уточнив, що в даний час в даному кримінальному провадженні, крім депутата Онищенка, оголошені в розшук ще вісім підозрюваних.
Детективам НАБУ вже доручено організувати розшук Свіченка, щодо якого, за словами Холодницького, може бути розпочато процедуру заочного засудження.
Як повідомляють Наші гроші, до зникнення Свіченко перебував під домашнім арештом шість місяців - максимальний допустимий термін на час досудового розслідування.
У лютому 2017 року детективи НАБУ подали клопотання про обрання підозрюваному нового запобіжного заходу - тримання під вартою, але суд обрав для нього заставу в розмірі 20 млн грн. Цю суму Свіченко повинен був внести протягом п'яти днів, проте не зробив цього. Зараз його місцезнаходження невідоме.
28 червня 2016 року правоохоронці затримали Свіченка за підозрою в скоєнні особливо тяжкого злочину, за який передбачено від 7 до 12 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
За даними слідства, Свіченко, зокрема, подавав заявки на підконтрольні угруповання Онищенка товарні біржі із зазначенням первісної заниженоъ ціни природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест і ТОВ Фірма ХАС з Укргазвидобуванням. На сьогоднішній день встановлений розмір збитків від цієї схеми становить 740,07 млн грн.
Читайте також: Ахметова допитали в НАБУ у справі про плівки Онищенка
16 лютого 2017 року Холодницький повідомив про часткове завершення досудового розслідування "газової справи", в якій, зокрема, фігурує народний депутат Олександр Онищенко.
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"Один з підозрюваних, щодо якого судом було відмовлено в застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а саме Сергій Свіченко, втік, як це в липні минулого року зробив його "шеф", пан Онищенко", - зазначив він.
Холодницький підкреслив, що раніше Свіченко вже намагався втекти, однак його затримали на кордоні з Росією. У суді захист підозрюваного заявив, що той їхав в РФ на день народження дядька. В результаті суд не врахував доводи прокурорів САП про реальну загрозу втечі Свіченка і відмовився його заарештовувати.
"В черговий раз переконався тільки в одному: кожне з клопотань прокурорів САП про взяття під варту підозрюваних у "газовій справі" є обґрунтованим і незастосування до них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту є фактичним "квитком" до втечі", - заявив Холодницький.
Глава САП уточнив, що в даний час в даному кримінальному провадженні, крім депутата Онищенка, оголошені в розшук ще вісім підозрюваних.
Детективам НАБУ вже доручено організувати розшук Свіченка, щодо якого, за словами Холодницького, може бути розпочато процедуру заочного засудження.
Як повідомляють Наші гроші, до зникнення Свіченко перебував під домашнім арештом шість місяців - максимальний допустимий термін на час досудового розслідування.
У лютому 2017 року детективи НАБУ подали клопотання про обрання підозрюваному нового запобіжного заходу - тримання під вартою, але суд обрав для нього заставу в розмірі 20 млн грн. Цю суму Свіченко повинен був внести протягом п'яти днів, проте не зробив цього. Зараз його місцезнаходження невідоме.
28 червня 2016 року правоохоронці затримали Свіченка за підозрою в скоєнні особливо тяжкого злочину, за який передбачено від 7 до 12 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
За даними слідства, Свіченко, зокрема, подавав заявки на підконтрольні угруповання Онищенка товарні біржі із зазначенням первісної заниженоъ ціни природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест і ТОВ Фірма ХАС з Укргазвидобуванням. На сьогоднішній день встановлений розмір збитків від цієї схеми становить 740,07 млн грн.
Читайте також: Ахметова допитали в НАБУ у справі про плівки Онищенка
16 лютого 2017 року Холодницький повідомив про часткове завершення досудового розслідування "газової справи", в якій, зокрема, фігурує народний депутат Олександр Онищенко.
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