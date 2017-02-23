Холодницький: Втік один з фігурантів "газової справи"

Як повідомив глава САП, втік екс-директор Надра Геоцентру і Карпатнадраінвесту Сергій Свіченко, якого суд раніше відмовився взяти під варту

Назар Холодницький





"Один з підозрюваних, щодо якого судом було відмовлено в застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а саме Сергій Свіченко, втік, як це в липні минулого року зробив його "шеф", пан



Холодницький підкреслив, що раніше Свіченко вже намагався втекти, однак його затримали на кордоні з Росією. У суді захист підозрюваного заявив, що той їхав в РФ на день народження дядька. В результаті суд не врахував доводи прокурорів САП про реальну загрозу втечі Свіченка і відмовився його заарештовувати.



"В черговий раз переконався тільки в одному: кожне з клопотань прокурорів САП про взяття під варту підозрюваних у "газовій справі" є обґрунтованим і незастосування до них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту є фактичним "квитком" до втечі", - заявив Холодницький.



Глава САП уточнив, що в даний час в даному кримінальному провадженні, крім депутата Онищенка, оголошені в розшук ще вісім підозрюваних.



Детективам НАБУ вже доручено організувати розшук Свіченка, щодо якого, за словами Холодницького, може бути розпочато процедуру заочного засудження.



Як повідомляють



У лютому 2017 року детективи НАБУ подали клопотання про обрання підозрюваному нового запобіжного заходу - тримання під вартою, але суд обрав для нього заставу в розмірі 20 млн грн. Цю суму Свіченко повинен був внести протягом п'яти днів, проте не зробив цього. Зараз його місцезнаходження невідоме.



28 червня 2016 року правоохоронці затримали Свіченка за підозрою в скоєнні особливо тяжкого злочину, за який передбачено від 7 до 12 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.



За даними слідства, Свіченко, зокрема, подавав заявки на підконтрольні угруповання Онищенка товарні біржі із зазначенням первісної заниженоъ ціни природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест і ТОВ Фірма ХАС з Укргазвидобуванням. На сьогоднішній день встановлений розмір збитків від цієї схеми становить 740,07 млн ​​грн.

Втік один з підозрюваних в так званій газовій справі, екс-директор Надра Геоцентру і Карпатнадраінвесту Сергій Свіченко. Про це у своєму Facebook повідомив глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький "Один з підозрюваних, щодо якого судом було відмовлено в застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а саме Сергій Свіченко, втік, як це в липні минулого року зробив його "шеф", пан Онищенко ", - зазначив він.Холодницький підкреслив, що раніше Свіченко вже намагався втекти, однак його затримали на кордоні з Росією. У суді захист підозрюваного заявив, що той їхав в РФ на день народження дядька. В результаті суд не врахував доводи прокурорів САП про реальну загрозу втечі Свіченка і відмовився його заарештовувати."В черговий раз переконався тільки в одному: кожне з клопотань прокурорів САП про взяття під варту підозрюваних у "газовій справі" є обґрунтованим і незастосування до них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту є фактичним "квитком" до втечі", - заявив Холодницький.Глава САП уточнив, що в даний час в даному кримінальному провадженні, крім депутата Онищенка, оголошені в розшук ще вісім підозрюваних.Детективам НАБУ вже доручено організувати розшук Свіченка, щодо якого, за словами Холодницького, може бути розпочато процедуру заочного засудження.Як повідомляють Наші гроші , до зникнення Свіченко перебував під домашнім арештом шість місяців - максимальний допустимий термін на час досудового розслідування.У лютому 2017 року детективи НАБУ подали клопотання про обрання підозрюваному нового запобіжного заходу - тримання під вартою, але суд обрав для нього заставу в розмірі 20 млн грн. Цю суму Свіченко повинен був внести протягом п'яти днів, проте не зробив цього. Зараз його місцезнаходження невідоме.28 червня 2016 року правоохоронці затримали Свіченка за підозрою в скоєнні особливо тяжкого злочину, за який передбачено від 7 до 12 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.За даними слідства, Свіченко, зокрема, подавав заявки на підконтрольні угруповання Онищенка товарні біржі із зазначенням первісної заниженоъ ціни природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності ТОВ Надра Геоцентр, ТОВ Карпатнадраінвест і ТОВ Фірма ХАС з Укргазвидобуванням. На сьогоднішній день Читайте також: Ахметова допитали в НАБУ у справі про плівки Онищенка

16 лютого 2017 року Холодницький повідомив про часткове завершення досудового розслідування "газової справи", в якій, зокрема, фігурує народний депутат Олександр Онищенко.

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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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