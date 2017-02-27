Країна-агресор РФ розгорне в Криму ЗРК Бук - ЗМІ

У штабі Чорноморського флоту РФ повідомили, що принципове рішення про розміщення Буків на півострові вже прийнято

Військово-морський флот країни-агресора Росії розгорне в окупованому Криму зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Бук. Про це повідомляють Известия "Їхнє завдання - захист кораблів, підводних човнів і суден Чорноморського флоту від літаків, безпілотних літальних апаратів і крилатих ракет. На думку експертів, військово-морські Буки разом з зенітно-ракетними системами С-300 і С-400 Повітряно-космічних сил Росії в якщо буде потреба повністю закриють небо над півостровом і Чорним морем", - зазначає видання.У штабі Чорноморського флоту РФ повідомили, що принципове рішення про розміщення Буків в Криму вже прийнято."Нові ЗРК надійдуть на озброєння 1096-го зенітно-ракетного полку (ЗРП), який базується в Севастополі. На першому етапі ЗРП отримає комплекси Бук-М2, а в подальшому - досконаліші Бук-М3. Точна дата початку переозброєння поки невідома. Зараз на озброєнні 1096-го полку стоять зенітно-ракетні комплекси Оса ", - йдеться в повідомленні.Бук-М2 вражає літаки і безпілотники на відстані від 3 до 45 км, крилаті і балістичні ракети "бере" на дальності до 20 км.Ракети Бука дістають мети на висоті 25 тис. м. У той же час комплекс Оса вражає цілі на відстані не більше 10 км і на висоті трохи більше 5 тисяч метрів.

Дивіться також: Джемілєв в ЄС: окупанти привезли до Криму 6 ядерних боєголовок

В даний час в Криму вже розгорнута 51-а дивізія ППО Повітряно-космічних сил Росії.

Читайте також: В Bellingcat з'ясували, хто доставив в Донбас збитий MH17 Бук

11 лютого повідомлялося , що Росія призведе протиповітряну оборону в підвищену готовність через навчання Збройних Сил України іля окупованого Криму.

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.