Новоросію втопили в Дніпрі - Порошенко

Як зазначив президент, саме в Дніпрі хвилі так званої російської весни розбилися об "тверді, міцні дніпровські пороги українського патріотизму"

Президент Петро Порошенко заявив, що так званий проект Новоросія, який Кремль намагався реалізувати в Україні, в результаті був похований в Дніпрі. Про це він сказав, виступаючи на церемонії відкриття реконструйованої будівлі діагностичної поліклініки в обласному центрі."Саме тут, в Дніпрі, хвилі так званої російської весни розбилися об тверді, міцні дніпровські пороги українського патріотизму. Саме ваша рішуча позиція не залишила ворогу жодного шансу на реалізацію так званого проекту Новоросія. Саме тут, в Дніпрі, він був похований нашими спільними зусиллями, і зараз вже ніхто про нього навіть не згадує", - заявив Порошенко.За його словами, "в навколишніх козацьких степах розвіялися плани Путіна" про розчленування України."Саме в цих краях і завдяки вам Україна виграла генеральну битву за свою цілісність і за свою соборність. Саме це і є форпост України на сході", - підкреслив президент.Як зазначив Порошенко, в Дніпропетровській області за шість хвиль мобілізації було мобілізовано 21 тис. військових, при цьому кожен п'ятий з них прийшов у військкомат добровільно.

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За словами глави держави , в 2016 році контракти на службу в ЗСУ уклали понад 4 тис . жителів області , ще сотні приєдналися до них з початку поточного року .



25 лютого Порошенко

підписав указ , яким затвердив строки звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та строки проведення призовів в 2017 році .





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