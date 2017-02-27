Новоросію втопили в Дніпрі - Порошенко
27.02.2017 15:30
Як зазначив президент, саме в Дніпрі хвилі так званої російської весни розбилися об "тверді, міцні дніпровські пороги українського патріотизму"
Петро Порошенко
Президент Петро Порошенко заявив, що так званий проект Новоросія, який Кремль намагався реалізувати в Україні, в результаті був похований в Дніпрі. Про це він сказав, виступаючи на церемонії відкриття реконструйованої будівлі діагностичної поліклініки в обласному центрі.
"Саме тут, в Дніпрі, хвилі так званої російської весни розбилися об тверді, міцні дніпровські пороги українського патріотизму. Саме ваша рішуча позиція не залишила ворогу жодного шансу на реалізацію так званого проекту Новоросія. Саме тут, в Дніпрі, він був похований нашими спільними зусиллями, і зараз вже ніхто про нього навіть не згадує", - заявив Порошенко.
За його словами, "в навколишніх козацьких степах розвіялися плани Путіна" про розчленування України.
"Саме в цих краях і завдяки вам Україна виграла генеральну битву за свою цілісність і за свою соборність. Саме це і є форпост України на сході", - підкреслив президент.
Як зазначив Порошенко, в Дніпропетровській області за шість хвиль мобілізації було мобілізовано 21 тис. військових, при цьому кожен п'ятий з них прийшов у військкомат добровільно.
25 лютого Порошенко підписав указ, яким затвердив строки звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та строки проведення призовів в 2017 році.
"Саме тут, в Дніпрі, хвилі так званої російської весни розбилися об тверді, міцні дніпровські пороги українського патріотизму. Саме ваша рішуча позиція не залишила ворогу жодного шансу на реалізацію так званого проекту Новоросія. Саме тут, в Дніпрі, він був похований нашими спільними зусиллями, і зараз вже ніхто про нього навіть не згадує", - заявив Порошенко.
За його словами, "в навколишніх козацьких степах розвіялися плани Путіна" про розчленування України.
"Саме в цих краях і завдяки вам Україна виграла генеральну битву за свою цілісність і за свою соборність. Саме це і є форпост України на сході", - підкреслив президент.
Як зазначив Порошенко, в Дніпропетровській області за шість хвиль мобілізації було мобілізовано 21 тис. військових, при цьому кожен п'ятий з них прийшов у військкомат добровільно.
Читайте також: У лікарні Дніпра помер поранений під Авдіївкою боєць 79-ї бригадиЗа словами глави держави, в 2016 році контракти на службу в ЗСУ уклали понад 4 тис. жителів області, ще сотні приєдналися до них з початку поточного року.
25 лютого Порошенко підписав указ, яким затвердив строки звільнення в запас військовослужбовців строкової служби та строки проведення призовів в 2017 році.
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