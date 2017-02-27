Айвазовська: Немає перспектив для виборів в окупованому Донбасі

Представник політичної підгрупи тристоронньої контактної групи в Мінську прокоментувала можливість проведення виборів в ОРДЛО

Поки ніяких перспектив для проведення виборів в ОРДЛО немає. Про це заявила представник політичної підгрупи тристоронньої контактної групи в Мінську Ольга Айвазовська під час дискусії Донбас: плани на 2017 рік, передає кореспондент LIGA.net "Станом на цей момент, немає ніяких перспектив реалізації політичного етапу мінських угод", - сказала вона.Айвазовська звернула увагу на те, що вибори відповідно до міжнародних стандартів вимагають певних умов."Наприклад, функціонування державного реєстру виборців, діяльності ЗМІ, можливість формування політичної думки без тиску і погроз", - зазначила вона.Також, за словами Айвазовської, необхідні нормальне функціонування ЦВК, політпартій, банківської системи."Ми не можемо виходити на будь-які компроміси з приводу того, що питання безпеки і політичний етап можуть бути реалізовані одночасно. Тільки послідовно, в іншому випадку ми не зможемо створити умов,за яких можна буде провести вибори відповідно до міжнародних стандартів", - додала експерт.

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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