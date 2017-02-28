У Женеві розпочалася конференція щодо Криму

Конференція проходить за ініціативи України, співголовами виступають міністри закордонних справ України, Литви та Латвії

У Женеві 28 лютого розпочалася конференція щодо окупованого Росією Криму. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко Вона зазначила, що конференція проходить за ініціативою України в рамках 34-ї сесії Ради ООН з прав людини, співголовами виступають міністри закордонних справ України, Литви та Латвії.Після трирічної окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Російською Федерацією ситуація із забезпеченням прав свобод людини різко погіршилася для більшості місцевих жителів, зокрема, для представників кримськотатарської громади і проукраїнських жителів півострова.Мета конференції - підвищення обізнаності міжнародного співтовариства про становище в галузі прав людини в Криму і активізація інформаційної роботи серед країн-партнерів України для консолідації зусиль і протидії агресії з боку Росії.Захід проходить за участю міністра закордонних справ Павла Клімкіна , голови Меджлісу кримськотатарського народу, народного депутата України Рефата Чубарова , постійного представника України при Раді Європи Дмитра Кулеби і першого заступника міністра інформаційної політики Еміне Джапарової.

Джапарова зазначила, що в Палаті Націй, в якому проходить конференція, повний зал.









Фото: facebook.com/edzhaparova

Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції. За проведення Москвою так званих виборів за участю Криму в 2016-му році парламент України визнав Держдуму РФ нелегітимною.



Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



