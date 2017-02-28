Аваков готовий зняти блокаду Донецька і просить повноважень

На думку глави МВС, контрабанда не може бути приводом для блокади, з нею потрібно боротися окремо





"Володимире Борисовичу, лібералізм нашого уряду не має меж. Місяць нашої ліберальної політики, ваших ліберальних переговорів з ініціаторами цієї блокади - за ініціативою Березюка, наскільки я знаю, - ні до чого не приводить. Треба приймати рішення", - заявив Аваков.



На його думку, контрабанда не може бути приводом для блокади, з нею потрібно боротися окремо.



Аваков звернувся до народних депутатів, щоб ті дали правоохоронцям необхідні повноваження для відновлення ситуації в зоні АТО.



"Шановні колеги, відсиджуватися вже потрібно закінчувати. Давайте приймемо закон, що кожен громадянин України має право перекривати залізничну колію. Ви не хочете такого закону? Такого закону немає і, напевно, не буде. Тоді давайте дотримуватися тих, які є. І тоді давайте дамо ті повноваження силовим органам, щоб відновити тут ситуацію", - заявив міністр.



"І я просив би керівників Антитерористичного центру, зваживши все наше терпіння, прийняти відповідні рішення. І ми ці рішення забезпечимо", - сказав Аваков.



27 лютого



Втрати держави через блокаду торгівлі з непідконтрольними територіями Донецької і Луганської областей



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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до народних депутатів і Антитерористичного центру із закликом ухвалити рішення і дати правоохоронцям необхідні повноваження для зняття блокади в зоні АТО. Про це він сказав на нараді з представниками металургійних підприємств під керівництвом прем'єра Володимира Гройсмана , передає кореспондент LIGA.net "Володимире Борисовичу, лібералізм нашого уряду не має меж. Місяць нашої ліберальної політики, ваших ліберальних переговорів з ініціаторами цієї блокади - за ініціативою Березюка, наскільки я знаю, - ні до чого не приводить. Треба приймати рішення", - заявив Аваков.На його думку, контрабанда не може бути приводом для блокади, з нею потрібно боротися окремо.Аваков звернувся до народних депутатів, щоб ті дали правоохоронцям необхідні повноваження для відновлення ситуації в зоні АТО."Шановні колеги, відсиджуватися вже потрібно закінчувати. Давайте приймемо закон, що кожен громадянин України має право перекривати залізничну колію. Ви не хочете такого закону? Такого закону немає і, напевно, не буде. Тоді давайте дотримуватися тих, які є. І тоді давайте дамо ті повноваження силовим органам, щоб відновити тут ситуацію", - заявив міністр."І я просив би керівників Антитерористичного центру, зваживши все наше терпіння, прийняти відповідні рішення. І ми ці рішення забезпечимо", - сказав Аваков.27 лютого повідомлялося , що маріонетки Кремля в керівництві терористичних організацій ДНР і ЛНР загрожують з початком весни припинити поставки вугілля на підконтрольну Україні територію і ввести "зовнішнє управління" на всіх промислових підприємствах в зоні АТО, якщо часткова блокада територій ОРДЛО буде знята.Втрати держави через блокаду торгівлі з непідконтрольними територіями Донецької і Луганської областей можуть скласти $3,5 млрд на рік.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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