"Треба посилити тиск на Москву": конференція щодо Криму в Женеві

Сьогодні в Женеві в рамках 34-ї сесії Ради ООН з прав людини провели конференцію щодо окупованого Росією Криму

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

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Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич нагадав, що 75 років тому кримські татари вже були депортовані, а сьогодні історія репресій повторюється. "РФ заборонила всі медіа і сайти, які висвітлюють іншу точку зору в Криму, ці дії і тиск потрібно розслідувати міжнародній спільноті. Країни Балтії були окуповані 50 років СРСР, але Захід ніколи не визнавав цієї окупації, що допомогло країнам Балтії завоювати незалежність. Тому важливо посилити тиск на Росію", - заявив Ринкевич.



Глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус зазначив, що окупаційна влада РФ ставиться до кримських татар і до всіх незгодних як до терористів, проводить системні репресії, по відношенню до політв'язнів застосовують методи сталінської каральної медицини: їх закривають в психіатричних клініках. Глава литовського МЗС додав про необхідність більш жорстко реагувати на факти ксенофобії та системного порушення прав людини в Криму, а від окупантів потрібно вимагати негайного звільнення заручників і затриманих.



Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Янгланд в свою чергу підтвердив незаконність анексії Криму, і нагадав, що 2,5 млн жителів півострова мають права, гарантовані їм європейською Конвенцією з прав людини, і тому вони можуть звертатися до Європейського суду з прав людини. Він визнав, що Крим залишається повністю закритим для міжнародних моніторингових місій, і це при тому що саме комісар РЄ з прав людини та офіційні моніторингові місії є тими структурами, чия інформація та моніторинг можуть бути використані в судах.



Кейт Гілмор, заступник Верховного комісара ООН з прав людини, підкреслила, що РФ відмовила в доступі моніторингових місій ООН на окуповану територію, повідомила про дискримінацію окупаційною владою тих українців, які відмовилися приймати російське громадянство. Гілмор наголосила на неприпустимості тиску на журналістів і адвокатів, які захищають кримських татар і українців.



Представник правозахисної організації Amnesty International Джейн Коннорс акцентувала увагу на тому, що правозахисним організаціям і адвокатам неможливо нормально працювати в Криму.



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Присвячена окупації Криму конференція на рівні міністрів закордонних справ, ініційована міністрами України, Литви, Латвії, відбулася в Палаці Націй в Женеві. Про ключові тези, які озвучили сьогодні на конференції, розповіла перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич нагадав, що 75 років тому кримські татари вже були депортовані, а сьогодні історія репресій повторюється. "РФ заборонила всі медіа і сайти, які висвітлюють іншу точку зору в Криму, ці дії і тиск потрібно розслідувати міжнародній спільноті. Країни Балтії були окуповані 50 років СРСР, але Захід ніколи не визнавав цієї окупації, що допомогло країнам Балтії завоювати незалежність. Тому важливо посилити тиск на Росію", - заявив Ринкевич.Глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус зазначив, що окупаційна влада РФ ставиться до кримських татар і до всіх незгодних як до терористів, проводить системні репресії, по відношенню до політв'язнів застосовують методи сталінської каральної медицини: їх закривають в психіатричних клініках. Глава литовського МЗС додав про необхідність більш жорстко реагувати на факти ксенофобії та системного порушення прав людини в Криму, а від окупантів потрібно вимагати негайного звільнення заручників і затриманих.Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Янгланд в свою чергу підтвердив незаконність анексії Криму, і нагадав, що 2,5 млн жителів півострова мають права, гарантовані їм європейською Конвенцією з прав людини, і тому вони можуть звертатися до Європейського суду з прав людини. Він визнав, що Крим залишається повністю закритим для міжнародних моніторингових місій, і це при тому що саме комісар РЄ з прав людини та офіційні моніторингові місії є тими структурами, чия інформація та моніторинг можуть бути використані в судах.Кейт Гілмор, заступник Верховного комісара ООН з прав людини, підкреслила, що РФ відмовила в доступі моніторингових місій ООН на окуповану територію, повідомила про дискримінацію окупаційною владою тих українців, які відмовилися приймати російське громадянство. Гілмор наголосила на неприпустимості тиску на журналістів і адвокатів, які захищають кримських татар і українців.Представник правозахисної організації Amnesty International Джейн Коннорс акцентувала увагу на тому, що правозахисним організаціям і адвокатам неможливо нормально працювати в Криму.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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