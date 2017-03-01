У Молдові затримано суддю Чауса

9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили на хабарі $150 тис суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса.

Він не був затриманий або взятий під варту, оскільки, згідно з Конституцією, має суддівський імунітет.





6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт судді.

У той же день глава САП