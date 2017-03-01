У Молдові затримано суддю Чауса
01.03.2017 12:02
Суддя був затриманий після оголошення його в міжнародний розшук по лінії Інтерполу
Микола Чаус (скріншот з відеозапису)
У Молдові правоохоронці затримали підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса. Про це у себе в Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
"Суддя Чаус, який намагався сховатися від правосуддя, затриманий співробітниками прокуратури Молдови за запитом Генпрокуратури, ініційованим НАБУ", - йдеться в повідомленні.
Як уточнила представник ГПУ, після екстрадиційної перевірки Чауса "чекають на батьківщині".
9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили на хабарі $150 тис суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса. Він не був затриманий або взятий під варту, оскільки, згідно з Конституцією, має суддівський імунітет.
6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт судді. У той же день глава САП Назар Холодницький повідомив, що Чаус може перебувати в анексованому Росією Криму.
21 жовтня стало відомо, що українське бюро Інтерполу подало запит у центральний офіс відомства на предмет оголошення судді в міжнародний розшук.
Розслідування по Чаусу набуло широкого суспільного резонансу після того, як правоохоронці заявили, що суддя нібито зберігав хабар у дворі свого будинку в скляній банці.
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"Суддя Чаус, який намагався сховатися від правосуддя, затриманий співробітниками прокуратури Молдови за запитом Генпрокуратури, ініційованим НАБУ", - йдеться в повідомленні.
Як уточнила представник ГПУ, після екстрадиційної перевірки Чауса "чекають на батьківщині".
9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили на хабарі $150 тис суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса. Він не був затриманий або взятий під варту, оскільки, згідно з Конституцією, має суддівський імунітет.
6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт судді. У той же день глава САП Назар Холодницький повідомив, що Чаус може перебувати в анексованому Росією Криму.
21 жовтня стало відомо, що українське бюро Інтерполу подало запит у центральний офіс відомства на предмет оголошення судді в міжнародний розшук.
Розслідування по Чаусу набуло широкого суспільного резонансу після того, як правоохоронці заявили, що суддя нібито зберігав хабар у дворі свого будинку в скляній банці.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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