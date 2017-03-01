ВСУ переклав провину за закриття справ по Іванющенку на ГПУ

Верховний суд назвав вчорашні заяви генпрокурора Юрія Луценка про те, хто винен у закритті всіх проваджень проти екс-депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка такими, що не відповідають дійсності. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства."Чинним законодавством передбачено перегляд судових рішень Верховним судом виключно з підстав і в порядку, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України, в тому числі на підставі неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї й тієї самої норми права... що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень", - йдеться в повідомленні.За даними ВС, підозру Іванющенку було оголошено ще в грудні 2014 року. Коли період на слідство закінчився, захист подав позов до суду зі скаргою на "бездіяльність органів прокуратури": ті нібито ніяк не могли передати провадження в суд. У результаті при розгляді такої заяви суд першої інстанції задовольнив скаргу захисника в інтересах підозрюваного і прийняв рішення "вчинити дії щодо закриття кримінального провадження".Влітку минулого року Апеляційний суд Києва відмовив ГПУ у відкритті апеляційного провадження. Таку касацію відхилив в січні 2017 року і Вищий спеціалізований суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.Генпрокуратура, отримавши відмову, звернулася до ВС із заявою про необхідність перегляду через "неоднакові застосування" одних і тих самих норм ст. 307 (рішення слідчого судді за результатами розгляду скарги) і ст. 399 (відмова у відкритті апеляційного провадження) КПК.В результаті 16 лютого колегія Судової палати у кримінальних справах ВС вирішила, що заява ГПУ "не має під собою підстав", так як рішення про допуск кейса в провадження приймалося без участі прокурора, що не передбачено КПК."Таким чином, Верховний суд рішення про Іванющенка по суті не переглядав і, відповідно, не приймав рішення про закриття кримінального провадження щодо нього, а тому поширена по цьому питанню інформація не відповідає дійсності", - резюмували у відомстві.

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У січні 2015 року МВС

оголосило Іванющенка в розшук . Екс - депутат підозрюється в скоєнні злочину , передбаченого ч . 5 ст . 191 Кримінального кодексу ( привласнення , розтрата майна в особливо великих розмірах ) .



Крім того , департамент спеціальних розслідувань ГПУ

досудове розслідування у справі Іванющенка в кримінальних процесах по розкраданню коштів Кіотського протоколу в 2012-2014 роках .





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