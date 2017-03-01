ВСУ переклав провину за закриття справ по Іванющенку на ГПУ
01.03.2017 13:53
Відомство звинуватило прокуратуру в бездіяльності і зриві термінів, які були визначені для розслідування проваджень по екс-нардепу
Верховний суд назвав вчорашні заяви генпрокурора Юрія Луценка про те, хто винен у закритті всіх проваджень проти екс-депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка такими, що не відповідають дійсності. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.
"Чинним законодавством передбачено перегляд судових рішень Верховним судом виключно з підстав і в порядку, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України, в тому числі на підставі неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї й тієї самої норми права... що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень", - йдеться в повідомленні.
За даними ВС, підозру Іванющенку було оголошено ще в грудні 2014 року. Коли період на слідство закінчився, захист подав позов до суду зі скаргою на "бездіяльність органів прокуратури": ті нібито ніяк не могли передати провадження в суд. У результаті при розгляді такої заяви суд першої інстанції задовольнив скаргу захисника в інтересах підозрюваного і прийняв рішення "вчинити дії щодо закриття кримінального провадження".
Влітку минулого року Апеляційний суд Києва відмовив ГПУ у відкритті апеляційного провадження. Таку касацію відхилив в січні 2017 року і Вищий спеціалізований суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Генпрокуратура, отримавши відмову, звернулася до ВС із заявою про необхідність перегляду через "неоднакові застосування" одних і тих самих норм ст. 307 (рішення слідчого судді за результатами розгляду скарги) і ст. 399 (відмова у відкритті апеляційного провадження) КПК.
В результаті 16 лютого колегія Судової палати у кримінальних справах ВС вирішила, що заява ГПУ "не має під собою підстав", так як рішення про допуск кейса в провадження приймалося без участі прокурора, що не передбачено КПК.
"Таким чином, Верховний суд рішення про Іванющенка по суті не переглядав і, відповідно, не приймав рішення про закриття кримінального провадження щодо нього, а тому поширена по цьому питанню інформація не відповідає дійсності", - резюмували у відомстві.
Крім того, департамент спеціальних розслідувань ГПУ проводить досудове розслідування у справі Іванющенка в кримінальних процесах по розкраданню коштів Кіотського протоколу в 2012-2014 роках.
"Чинним законодавством передбачено перегляд судових рішень Верховним судом виключно з підстав і в порядку, встановлених Кримінальним процесуальним кодексом України, в тому числі на підставі неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї й тієї самої норми права... що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень", - йдеться в повідомленні.
За даними ВС, підозру Іванющенку було оголошено ще в грудні 2014 року. Коли період на слідство закінчився, захист подав позов до суду зі скаргою на "бездіяльність органів прокуратури": ті нібито ніяк не могли передати провадження в суд. У результаті при розгляді такої заяви суд першої інстанції задовольнив скаргу захисника в інтересах підозрюваного і прийняв рішення "вчинити дії щодо закриття кримінального провадження".
Влітку минулого року Апеляційний суд Києва відмовив ГПУ у відкритті апеляційного провадження. Таку касацію відхилив в січні 2017 року і Вищий спеціалізований суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Генпрокуратура, отримавши відмову, звернулася до ВС із заявою про необхідність перегляду через "неоднакові застосування" одних і тих самих норм ст. 307 (рішення слідчого судді за результатами розгляду скарги) і ст. 399 (відмова у відкритті апеляційного провадження) КПК.
В результаті 16 лютого колегія Судової палати у кримінальних справах ВС вирішила, що заява ГПУ "не має під собою підстав", так як рішення про допуск кейса в провадження приймалося без участі прокурора, що не передбачено КПК.
"Таким чином, Верховний суд рішення про Іванющенка по суті не переглядав і, відповідно, не приймав рішення про закриття кримінального провадження щодо нього, а тому поширена по цьому питанню інформація не відповідає дійсності", - резюмували у відомстві.
Читайте також: Верховний суд закрив усі справи проти Іванющенка - ГПУУ січні 2015 року МВС оголосило Іванющенка в розшук. Екс-депутат підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах).
Крім того, департамент спеціальних розслідувань ГПУ проводить досудове розслідування у справі Іванющенка в кримінальних процесах по розкраданню коштів Кіотського протоколу в 2012-2014 роках.
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