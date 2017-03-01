САП зажадає від Молдови видати суддю Чауса

9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили на хабарі $150 тис суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса. Він не був затриманий або взятий під варту, оскільки, згідно з Конституцією, має суддівський імунітет.



6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт судді. У той же день глава САП

Назар Холодницький повідомив , що Чаус може перебувати в анексованому Росією Криму. 21 жовтня стало відомо , що українське бюро Інтерполу подало запит у центральний офіс відомства на предмет оголошення судді в міжнародний розшук.

18 січня 2017 року САП погодили клопотання детективів НАБУ про взяття Чауса під варту до отримання вимоги про його видачу правоохоронним органам України.