САП зажадає від Молдови видати суддю Чауса
01.03.2017 15:18
Слідчі САП офіційно звернулися до влади Молдови із закликом про екстрадицію в Україну затриманого судді Дніпровського райсуду Києва
Микола Чаус (скрін з відео tsn.ua)
Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде вимагати у правоохоронців Молдови видачі затриманого в республіці судді Миколи Чауса, який з минулого листопада перебуває в міжнародному розшуку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства в Facebook.
У відомстві кажуть, що інформація про перебування підозрюваного на молдавській території була отримана в січні, тоді ж компетентним органам Молдови було направлено клопотання про взяття Чауса під варту "до отримання вимоги про видачу".
"Після офіційного підтвердження інформації про його (Чауса, - ред.) затримання на території Молдови, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагатиме видачі затриманого Україні для здійснення правосуддя відповідно до законодавства", - йдеться в заяві САП.
У відомстві кажуть, що інформація про перебування підозрюваного на молдавській території була отримана в січні, тоді ж компетентним органам Молдови було направлено клопотання про взяття Чауса під варту "до отримання вимоги про видачу".
"Після офіційного підтвердження інформації про його (Чауса, - ред.) затримання на території Молдови, Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагатиме видачі затриманого Україні для здійснення правосуддя відповідно до законодавства", - йдеться в заяві САП.
Скріншот: facebook.com/sap.gov.ua
9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили на хабарі $150 тис суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса. Він не був затриманий або взятий під варту, оскільки, згідно з Конституцією, має суддівський імунітет.
6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт судді. У той же день глава САП Назар Холодницький повідомив, що Чаус може перебувати в анексованому Росією Криму. 21 жовтня стало відомо, що українське бюро Інтерполу подало запит у центральний офіс відомства на предмет оголошення судді в міжнародний розшук.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання і арешт судді. У той же день глава САП Назар Холодницький повідомив, що Чаус може перебувати в анексованому Росією Криму. 21 жовтня стало відомо, що українське бюро Інтерполу подало запит у центральний офіс відомства на предмет оголошення судді в міжнародний розшук.
18 січня 2017 року САП погодили клопотання детективів НАБУ про взяття Чауса під варту до отримання вимоги про його видачу правоохоронним органам України.Розслідування по Чаусу набуло широкого суспільного резонансу після того, як правоохоронці заявили, що суддя нібито зберігав хабар у дворі свого будинку в скляній банці.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
01.03.2017 13:53
-
01.03.2017 13:04
-
01.03.2017 12:02
-
28.02.2017 11:57
-
28.02.2017 11:00
-
1292
-
1162
-
644
-
530
-
423
Новости партнеров