Порошенко і Штайнмаєр обговорили загострення ситуації в Авдіївці

Президенти України і Німеччини в телефонній розмові приділили особливу увагу загостренню гуманітарної ситуації в районі Авдіївки

Президент Петро Порошенко і новообраний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в ході телефонної розмови в середу, 1 березня, детально обговорили нову ескалацію російської агресії в Донбасі. Про це повідомляє прес-служба глави української держави.Особливу увагу співрозмовники приділили загостренню гуманітарної ситуації в районі Авдіївки, де бойовики гібридної армії РФ продовжують обстрілювати цивільні об'єкти і, зокрема, блокують доступ до фільтрувальної станції, що ставить під загрозу водопостачання цілого регіону.Також Порошенко висловив сподівання, що в березні буде продовжено дію так званого кримського пакету санкцій щодо Росії.Крім того, сторони привітали досягнутий Радою Євросоюзу, Єврокомісією і Європарламентом прогрес щодо безвізового режиму для українців і висловили надію, що це питання буде формалізоване вже найближчим часом.Порошенко також привітав Штайнмажра з упевненою перемогою на президентських виборах і запросив його відвідати Україну з візитом."За час перебування на посаді міністра закордонних справ ФРН Ви стали справжнім другом України. Це надійна основа для подальшої розбудови дружби між нашими народами вже у Вашій новій, президентській якості", - підкреслив глава держави.

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При цьому Порошенко наголосив на провідній ролі , яку Німеччина і її політичне керівництво грають в процесі відновлення суверенітету і територіальної цілісності України .



22 лютого 2017 року міністр закордонних справ ФРН