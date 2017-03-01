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Порошенко і Штайнмаєр обговорили загострення ситуації в Авдіївці

01.03.2017 15:47
Президенти України і Німеччини в телефонній розмові приділили особливу увагу загостренню гуманітарної ситуації в районі Авдіївки
Порошенко і Штайнмаєр обговорили загострення ситуації в Авдіївці
Петро Порошенко і Франк-Вальтер Штайнмаєр (фото - president.gov.ua)
Президент Петро Порошенко  і новообраний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в ході телефонної розмови в середу, 1 березня, детально обговорили нову ескалацію російської агресії в Донбасі. Про це  повідомляє  прес-служба глави української держави.

Особливу увагу співрозмовники приділили загостренню гуманітарної ситуації в районі Авдіївки, де бойовики гібридної армії РФ продовжують обстрілювати цивільні об'єкти і, зокрема, блокують доступ  до фільтрувальної станції, що ставить під загрозу водопостачання цілого регіону.

Також Порошенко висловив сподівання, що в березні буде продовжено дію так званого кримського пакету санкцій щодо Росії.

Крім того, сторони привітали досягнутий Радою Євросоюзу, Єврокомісією і Європарламентом прогрес щодо безвізового режиму для українців і висловили надію, що це питання буде формалізоване вже найближчим часом.

Порошенко також привітав Штайнмажра з упевненою перемогою на президентських виборах і запросив його відвідати Україну з візитом.

"За час перебування на посаді міністра закордонних справ ФРН Ви стали справжнім другом України. Це надійна основа для подальшої розбудови  дружби між нашими народами вже у Вашій новій, президентській якості", - підкреслив глава держави.

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При цьому Порошенко наголосив на провідній ролі, яку Німеччина і її політичне керівництво грають в процесі відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

22 лютого 2017 року міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель закликав Україну і РФ виконувати мінські угоди по врегулюванню конфлікту в Донбасі.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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