ГПУ проводить обшуки в Криворізькій міськраді

ГПУ перевіряє інформацію про можливу причетність влади Кривого Рогу до корупційних дій з бюджетними коштами в розмірі 200 млн грн

Юрій Луценко

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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