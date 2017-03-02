ГПУ проводить обшуки в Криворізькій міськраді
02.03.2017 10:48
ГПУ перевіряє інформацію про можливу причетність влади Кривого Рогу до корупційних дій з бюджетними коштами в розмірі 200 млн грн
Юрій Луценко
Сьогодні, 2 березня, в Криворізькій міській раді співробітники Генпрокуратури проводять обшуки. Про це у себе в Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
Обшуки проходять за місцем проживання та здійснення комерційної діяльності директорів і засновників підприємств, причетних до легалізації 200 млн грн, виділених з бюджету в 2016 році.
"У рамках розслідування перевіряється можлива причетність до скоєння розкрадання міського голови Вілкула Ю. Г., його першого заступника Удода Є.Г., заступника Катриченка О. В., інших посадових осіб ради та низки підприємств", - зазначив він.
16 листопада 2015 року повідомлялося, що мером Кривого Рогу переобраний Юрій Вілкул від Опозиційного блока.
Обшуки проходять за місцем проживання та здійснення комерційної діяльності директорів і засновників підприємств, причетних до легалізації 200 млн грн, виділених з бюджету в 2016 році.
"У рамках розслідування перевіряється можлива причетність до скоєння розкрадання міського голови Вілкула Ю. Г., його першого заступника Удода Є.Г., заступника Катриченка О. В., інших посадових осіб ради та низки підприємств", - зазначив він.
16 листопада 2015 року повідомлялося, що мером Кривого Рогу переобраний Юрій Вілкул від Опозиційного блока.
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