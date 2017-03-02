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У цьому році Порошенко двічі спілкувався з Путіним - АП

02.03.2017 12:17
У російських ЗМІ сьогодні повідомили, що з початку року президенти України і РФ говорили по телефону чотири рази; на Банковій це частково підтвердили
У цьому році Порошенко двічі спілкувався з Путіним - АП
Петро Порошенко (зі спини) і Володимир Путін (фото - ЕРА)
З початку останньої за рахунком ескалації насильства в Донбасі президент Петро Порошенко двічі розмовляв по телефону з російським лідером Володимиром Путіним. Інформація про прямі переговори президентів з'явилася сьогодні в російських ЗМІ, частково ці дані підтвердили в Адміністрації президента у відповідь на запит LIGA.net.

"Під час загострення ситуації в Донбасі, для того щоб зупинити постійні обстріли Авдіївки і відновити енергопостачання міста, а також щоб звільнити заручників, у тому числі  Олега Сенцова, Романа Сущенка, президент України провів телефонні розмови з президентом Росії", - заявили на Банковій.

Як стверджують у Порошенка, такі контакти відбулися в координації з європейськими партнерами по нормандського формату.

"Так як розмови були безрезультатними, окремого повідомлення не було", - відповіли в АП на питання, чому про переговори не було офіційного повідомлення.

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2 березня 2017 року один з прокремлівських ресурсів повідомив з посиланням на "джерела в Києві і Москві", що з початку року Порошенко і Путін говорили по телефону нібито чотири рази, причому передостання розмова відбулася 11 лютого, а останній прямий контакт - 21 лютого.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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