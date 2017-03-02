У цьому році Порошенко двічі спілкувався з Путіним - АП

У російських ЗМІ сьогодні повідомили, що з початку року президенти України і РФ говорили по телефону чотири рази; на Банковій це частково підтвердили

Петро Порошенко (зі спини) і Володимир Путін (фото - ЕРА)





"Під час загострення ситуації в Донбасі, для того щоб зупинити постійні обстріли Авдіївки і відновити енергопостачання міста, а також щоб звільнити заручників, у тому числі



Як стверджують у Порошенка, такі контакти відбулися в координації з європейськими партнерами по нормандського формату.



"Так як розмови були безрезультатними, окремого повідомлення не було", - відповіли в АП на питання, чому про переговори не було офіційного повідомлення.

З початку останньої за рахунком ескалації насильства в Донбасі президент Петро Порошенко двічі розмовляв по телефону з російським лідером Володимиром Путіним . Інформація про прямі переговори президентів з'явилася сьогодні в російських ЗМІ, частково ці дані підтвердили в Адміністрації президента у відповідь на запит LIGA.net "Під час загострення ситуації в Донбасі, для того щоб зупинити постійні обстріли Авдіївки і відновити енергопостачання міста, а також щоб звільнити заручників, у тому числі Олега Сенцова , Романа Сущенка, президент України провів телефонні розмови з президентом Росії", - заявили на Банковій.Як стверджують у Порошенка, такі контакти відбулися в координації з європейськими партнерами по нормандського формату."Так як розмови були безрезультатними, окремого повідомлення не було", - відповіли в АП на питання, чому про переговори не було офіційного повідомлення. Читайте также: "Стріляти припини". Деталі переговорів з Путіним в Берліні 2 березня 2017 року один з прокремлівських ресурсів повідомив з посиланням на " джерела в Києві і Москві " , що з початку року Порошенко і Путін говорили по телефону нібито чотири рази , причому передостання розмова відбулася 11 лютого, а останній прямий контакт - 21 лютого.



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ЛIГАБiзнесIнформ

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