USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Санкції проти РФ не можна скасовувати до виконання Мінська - Абе

02.03.2017 16:05
У кінці 2016 року японський посол заявив, що Токіо не стане знімати санкції проти РФ, а сьогодні, 2 березня, цю позицію Японії підтвердив і прем'єр
Санкції проти РФ не можна скасовувати до виконання Мінська - Абе
Сіндзо Абе (фото - ЕРА)
До повного виконання мінських домовленостей санкції проти Росії знімати не можна. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе в розмові зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм, йдеться в повідомленні прес-служби парламенту.

Абе також заявив про виділення Україні допомоги в розмірі більше $1,5 млрд.

"Нам дуже важливо, щоб санкції тривали, а якщо агресія Путіна не припиниться, то вони повинні посилюватися. Ми розраховуємо на вашу підтримку", - сказав Парубій.

У грудні 2016 року посол Японії в Україні Суми Шигекі заявив, що Японія продовжить санкції проти Росії. Обмежувальні заходи проти РФ були підтримані Японією разом з іншими країнами G7.

З 25 лютого по 3 березня 2017 року спікер Ради перебував з робочим візитом в Японії, де побував на базі ВМС країни і провів переговори про військове співробітництво.

Читайте також: Авто і одяг: Аваков розповів, чим допомогла МВС Японія

На початку 2017 року  Петро Порошенко затвердив святкування року Японії в Україні.

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
дізнатися більше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
http://tvgid.ua/serial/86038/ohotniki-za-privideniyami-zavist-hudozhnitcy/
 