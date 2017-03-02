Санкції проти РФ не можна скасовувати до виконання Мінська - Абе

До повного виконання мінських домовленостей санкції проти Росії знімати не можна. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе в розмові зі спікером Верховної Ради Андрієм Парубієм , йдеться в повідомленні прес-служби парламенту.Абе також заявив про виділення Україні допомоги в розмірі більше $1,5 млрд."Нам дуже важливо, щоб санкції тривали, а якщо агресія Путіна не припиниться, то вони повинні посилюватися. Ми розраховуємо на вашу підтримку", - сказав Парубій.У грудні 2016 року посол Японії в Україні Суми Шигек і заявив , що Японія продовжить санкції проти Росії. Обмежувальні заходи проти РФ були підтримані Японією разом з іншими країнами G7.З 25 лютого по 3 березня 2017 року спікер Ради перебував з робочим візитом в Японії, де побував на базі ВМС країни і провів переговори про військове співробітництво.

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На початку 2017 року Петро Порошенко затвердив святкування року Японії в Україні.

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