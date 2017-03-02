Порошенко оголосив жалобу через загибель шахтарів

Президент підписав указ про оголошення всеукраїнського трауру у зв'язку із загибеллю гірників у Львівській області

Петро Порошенко





"Висловлюю співчуття рідним і близьким шахтарів, які загинули в результаті вибуху на шахті у Львівській області. Підписав указ про оголошення всеукраїнського трауру", - повідомив Порошенко.



Президент додав, що доручив Кабінету міністрів провести перевірку всіх вугледобувних підприємств щодо забезпечення засобами і дотримання норм безпеки.







Сьогодні , 2 березня , о 12:46 в Глухові Сокальського району Львівської області на шахті " Степова " ВАТ Львіввугілля стався вибух . У результаті загинули 8 шахтарів , доля 20 гірників залишається невідомою .



На шахті працювали 172 гірники , на аварійній ділянці 34 гірників , з яких 8 загинуло , 6 гірників з травмами підняті на поверхню . Президент Петро Порошенко підписав указ про оголошення всеукраїнського трауру у зв'язку із загибеллю шахтарів на шахті Степова у Львівській області. Про це він повідомив у себе в Facebook "Висловлюю співчуття рідним і близьким шахтарів, які загинули в результаті вибуху на шахті у Львівській області. Підписав указ про оголошення всеукраїнського трауру", - повідомив Порошенко.Президент додав, що доручив Кабінету міністрів провести перевірку всіх вугледобувних підприємств щодо забезпечення засобами і дотримання норм безпеки. Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.





ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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