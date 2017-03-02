Порошенко оголосив жалобу через загибель шахтарів
02.03.2017 16:11
Президент підписав указ про оголошення всеукраїнського трауру у зв'язку із загибеллю гірників у Львівській області
Петро Порошенко
Президент Петро Порошенкопідписав указ про оголошення всеукраїнського трауру у зв'язку із загибеллю шахтарів на шахті Степова у Львівській області. Про це він повідомив у себе в Facebook.
"Висловлюю співчуття рідним і близьким шахтарів, які загинули в результаті вибуху на шахті у Львівській області. Підписав указ про оголошення всеукраїнського трауру", - повідомив Порошенко.
Президент додав, що доручив Кабінету міністрів провести перевірку всіх вугледобувних підприємств щодо забезпечення засобами і дотримання норм безпеки.
Сьогодні, 2 березня, о 12:46 в Глухові Сокальського району Львівської області на шахті "Степова" ВАТ Львіввугілля стався вибух. У результаті загинули 8 шахтарів, доля 20 гірників залишається невідомою.
На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірників, з яких 8 загинуло, 6 гірників з травмами підняті на поверхню.
"Висловлюю співчуття рідним і близьким шахтарів, які загинули в результаті вибуху на шахті у Львівській області. Підписав указ про оголошення всеукраїнського трауру", - повідомив Порошенко.
Президент додав, що доручив Кабінету міністрів провести перевірку всіх вугледобувних підприємств щодо забезпечення засобами і дотримання норм безпеки.
На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірників, з яких 8 загинуло, 6 гірників з травмами підняті на поверхню.
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