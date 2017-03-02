В Україні немає ефективної опозиції - Райнін
02.03.2017 16:42
Глава АП Ігор Райнін прокоментував дані соцопитувань за президентським рейтингом
Ігор Райнін
В Україні станом на сьогодні немає ефективної опозиції. Про це в інтерв'ю LIGA.net. заявив глава Адміністрації президента Ігор Райнін.
"На жаль, в Україні сьогодні немає ефективної опозиції. Повертаючись до теми соціологічних досліджень, не забувайте, що сьогодні в цілому рівень довіри до всіх політиків в суспільстві досить низький", - сказав Райнін, відповідаючи на питання про те, що згідно з останніми соцопитуваннями в президентському рейтингу перше місце займає лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко.
Глава АП звернув увагу на те, що існують різні соціологічні опитування.
"І результати їх теж різні. Інша справа, що опозиція повинна критикувати владу, пропонуючи реальну альтернативу. А багато політичних сил отримують дешеву популярність за рахунок того, що часто просто брешуть, користуючись необізнаністю частини суспільства. Брехати - це не функція опозиції", - зазначив Райнін.
23 грудня 2016 року повідомлялося, що в рейтингу кандидатів на пост президента лідирує Тимошенко.
Її готові підтримати 17,7% респондентів, а за президента Петра Порошенка проголосували б 13,5%.
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"На жаль, в Україні сьогодні немає ефективної опозиції. Повертаючись до теми соціологічних досліджень, не забувайте, що сьогодні в цілому рівень довіри до всіх політиків в суспільстві досить низький", - сказав Райнін, відповідаючи на питання про те, що згідно з останніми соцопитуваннями в президентському рейтингу перше місце займає лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко.
Глава АП звернув увагу на те, що існують різні соціологічні опитування.
"І результати їх теж різні. Інша справа, що опозиція повинна критикувати владу, пропонуючи реальну альтернативу. А багато політичних сил отримують дешеву популярність за рахунок того, що часто просто брешуть, користуючись необізнаністю частини суспільства. Брехати - це не функція опозиції", - зазначив Райнін.
23 грудня 2016 року повідомлялося, що в рейтингу кандидатів на пост президента лідирує Тимошенко.
Її готові підтримати 17,7% респондентів, а за президента Петра Порошенка проголосували б 13,5%.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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