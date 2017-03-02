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Банкова про блокаду в зоні АТО: Донбас і вугілля - наші

02.03.2017 17:40
Глава Адміністрації президента Ігор Райнін прокоментував блокаду окупованого Донбасу
Банкова про блокаду в зоні АТО: Донбас і вугілля - наші
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Глава Адміністрації президента Ігор Райнін заявив, що блокада ОРДЛО вигідна в першу чергу країні-агресору Росії. Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

"Це (блокада, - ред.) вигідно, по-перше, російській стороні - будь-яка напруга ситуації на Сході - це ослаблення позицій на всій території України. По-друге - це ті люди, які всередині України хочуть дестабілізувати ситуацію з вигодою для себе, не розуміючи катастрофічних наслідків. Це як політики, так і частина олігархів. І третє - це політики-аматори середнього штибу, які бачать в ситуації, що склалася особисту вигоду", - підкреслив Райнін.

Проте, він не став називати прізвища тих олігархів, хто зацікавлений в проведенні блокади.

"Будуть доведені факти - обов'язково назву прізвища. Приховувати нічого не буду", - уточнив Райнін.

"Якщо Донбас наш, значить і шахти на його території теж наші. І вугілля наше. Які можуть бути питання? Чому ж блокадники так само не виступають проти газу і нафтопродуктів, які завозиться Курченком  з Росії в Україну?" - резюмував Райнін.

27 лютого повідомлялося, що маріонетки Кремля в керівництві терористичних організацій ДНР і ЛНР загрожують з початком весни припинити поставки вугілля на підконтрольну Україні територію і ввести "зовнішнє управління" на всіх промислових підприємствах в зоні АТО, якщо часткова блокада територій ОРДЛО буде знята.

15 січня 2017 року декілька нардепів та інших учасників акції на перегоні Світланове-Шипілове в Луганській області розмістили загородження і оголосили про початок "безстрокової акції по блокаді торгівлі з ОРДЛО". 11 лютого був заблокований перегін Ясинувата-Костянтинівка, а 25 січня - ділянка Гірський-Золоте на залізниці Луганськ-Лисичанськ-Попасна.

Глава СБУ Василь Грицак розкритикував участь депутатів в подібних акціях. За фактом блокування залізниці відкрили провадження.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

Читайте також повний текст інтерв'юРайнін: Блокада вигідна політикам-аматорам, олігархам і Росії

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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