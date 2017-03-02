Компроміси з РФ не потрібні, потрібно виконати угоди - Клімкін

У тимчасово окупованому Донбасі логіка країни-агресора Росії - це усвідомлена ескалація, сказав глава МЗС Павло Клімкін

Для того, щоб досягти миру в Донбасі, не потрібні компроміси з боку України: потрібно, щоб Росія вивела свої війська. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, передає кореспондент LIGA.net "Нам не потрібні ніякі компроміси. Нам просто потрібно виконати мінські домовленості. Логіка мінських домовленостей в тому, що потрібно врешті-решт припинити стрілянину, дозволити ОБСЄ цілодобово і ефективно контролювати всю територію Донбасу і неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону. І на цій основі повернути людям хоча б мінімальне реальне відчуття повернення до того життя, якого вони заслуговують", - сказав він.Після цього, за словами Клімкіна, на такій основі можна буде робити подальші кроки, в тому числі щодо проведення виборів."Коли там не буде російських військ, цього нескінченного озброєння, яке закачується через неконтрольовану ділянку кордону", - підкреслив він.У той же час, за словами Клімкіна, Росія в цьому не зацікавлена. "Вона фундаментально зацікавлена ​​в тому, щоб використовувати ситуацію в Донбасі для дестабілізації всієї України", - сказав він.Клімкін наголосив, що після анексії Криму та початку агресії в Донбасі логіка російських дій всім зрозуміла."Це логіка усвідомленої ескалації з усіма супутніми діями: визнання документів, так звана націоналізація підприємств, всіх тих дій, які спрямовані на те, щоб зруйнувати українську реальність і створити там російський протекторат", - підсумував він.

ДНР і ЛНР - терористичні організації, які захопили за підтримки Російської Федерації частину Донецької та Луганської області України. Обидві організації створені, фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.

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