Війна в Донбасі стосується всієї Європи - Габріель
02.03.2017 18:20
За словами глави МЗС ФРН, конфлікт на сході України демонструє, який крихкий мир, до якого звикли європейці
Зігмар Габріель (фото - ЕРА)
Війна в Донбасі стосується всієї Європи, і підтримка мирного процесу - це не благодійність, а питання безпеки самих європейців. У цьому впевнений міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель, про що він заявив сьогодні на брифінгу після зустрічі з главою МЗС Павлом Клімкіним, повідомляє кореспондент LIGA.net.
"Іноді у німців складається враження, що це (конфлікт в Донбасі - ред.) відбувається на периферії Європи. А це все практично відбувається в центрі Європи. Причому ці події стосуються не тільки України і Донбасу - вони стосуються нас усіх в Європі, оскільки ми бачимо, який крихкий мир, до якого ми вже звикли. Тому те, що ми робимо для підтримки мирного процесу - це не благодійність. Це стосується нашої безпеки, наших уявлень про спільне життя в Європі людей загальної національності", - сказав він.
Габріель зазначив, що в ході переговорів з Клімкіним йшлося в тому числі про те, як досягти стабільного припинення вогню в Донбасі. Глава МЗС ФРН наголосив, що до сих пір перемир'я вдавалося досягти тільки на короткий час.
1 березня 2017 року Габріель заявив, що в реалізації мінських угод по Донбасу ледь є прогрес, так що питання зняття санкцій з Росії поки не стоїть.
"Іноді у німців складається враження, що це (конфлікт в Донбасі - ред.) відбувається на периферії Європи. А це все практично відбувається в центрі Європи. Причому ці події стосуються не тільки України і Донбасу - вони стосуються нас усіх в Європі, оскільки ми бачимо, який крихкий мир, до якого ми вже звикли. Тому те, що ми робимо для підтримки мирного процесу - це не благодійність. Це стосується нашої безпеки, наших уявлень про спільне життя в Європі людей загальної національності", - сказав він.
Габріель зазначив, що в ході переговорів з Клімкіним йшлося в тому числі про те, як досягти стабільного припинення вогню в Донбасі. Глава МЗС ФРН наголосив, що до сих пір перемир'я вдавалося досягти тільки на короткий час.
1 березня 2017 року Габріель заявив, що в реалізації мінських угод по Донбасу ледь є прогрес, так що питання зняття санкцій з Росії поки не стоїть.
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