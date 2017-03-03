Ситник: Затримання Насірова супроводжувалося провокаціями

Зусиллями САП, детективів і прокурорів зібрані достатні докази того, що в діях посадових осіб ДФС вбачаються ознаки злочину

Артем Ситник

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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