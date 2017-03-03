Ситник: Затримання Насірова супроводжувалося провокаціями
03.03.2017 12:47
Зусиллями САП, детективів і прокурорів зібрані достатні докази того, що в діях посадових осіб ДФС вбачаються ознаки злочину
Артем Ситник
Прокуратура проситиме для для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова запобіжний захід взяття під варту. Про це повідомив на брифінгу глава НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент LIGA.net.
"Прокуратура має намір просити запобіжний захід взяття під варту, також прокуратура наполягатиме на усуненні Насірова від виконання посадових обов'язків", - сказав він.
"Вчора відбулося затримання (Насірова, - ред.) і, як бачимо, це супроводжується симуляціями, провокаціями, маніпуляціями", - сказав він.
Ситник нагадав, що влітку 2016 року Верховна Рада прийняла рішення про зняття імунітету з народного депутата Олександра Онищенка. На тому ж засіданні було піднято питання про оцінку дій керівництва Укргазвидобування і Державної фіскальної служби. Також він нагадав, що недавно були затримані два топ-чиновника, нинішній і колишній, підприємства Укргазвидобування. Паралельно проводилося розслідування за неправомірними дій фіскальної служби.
"За результатами цієї роботи вчора працівниками антикорупційної прокуратури було погоджено підозру, яка була підготовлена детективами, було проведено затимання глави фіскальної служби і йому було оголошено підозру", - сказав він.
Ситник зазначив, що зусиллями САП, детективів і прокурорів були зібрані достатні докази того, що в діях посадових осіб фіскальної служби вбачаються ознаки злочину.
"Прокуратура має намір просити запобіжний захід взяття під варту, також прокуратура наполягатиме на усуненні Насірова від виконання посадових обов'язків", - сказав він.
"Вчора відбулося затримання (Насірова, - ред.) і, як бачимо, це супроводжується симуляціями, провокаціями, маніпуляціями", - сказав він.
Ситник нагадав, що влітку 2016 року Верховна Рада прийняла рішення про зняття імунітету з народного депутата Олександра Онищенка. На тому ж засіданні було піднято питання про оцінку дій керівництва Укргазвидобування і Державної фіскальної служби. Також він нагадав, що недавно були затримані два топ-чиновника, нинішній і колишній, підприємства Укргазвидобування. Паралельно проводилося розслідування за неправомірними дій фіскальної служби.
"За результатами цієї роботи вчора працівниками антикорупційної прокуратури було погоджено підозру, яка була підготовлена детективами, було проведено затимання глави фіскальної служби і йому було оголошено підозру", - сказав він.
Ситник зазначив, що зусиллями САП, детективів і прокурорів були зібрані достатні докази того, що в діях посадових осіб фіскальної служби вбачаються ознаки злочину.
Читайте також: Виклик Порошенка. Чому НАБУ взялося за Насірова і чим це загрожує
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