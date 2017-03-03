Справа Януковича: з'явився новий підозрюваний, проведено обшук
03.03.2017 15:24
Екс-главі Держуправсправами висунули підозру, під час обшуку у нього знайшли 1 млн євро
Генеральна прокуратура повідомила про підозру екс-керівника Державного управління справами. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.
Ігорю Тарасюку повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження щодо Віктора Януковича, Олександра Януковича, Едуарда Ставицького, Павла Литовченка та інших осіб за фактами створення і діяльності злочинної організації та заволодіння комплексом відпочинку Пуща-Водіца урочища "Межигір'я" загальною вартістю 540 млн грн.
В ході досудового розслідування за місцем проживання Тарасюка проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено документи, 1 млн євро, золото та інші речі, які мають значення для слідства.
ГПУ внесла до Печерського районного суду Києва клопотання про обрання стосовно екс-глави Держуправління справами запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
На початку лютого в провадженні повідомлено про підозру нотаріуса Київського міського нотаріального округу, якій незаконно посвідчив договір про зміну власника урочища Межигір'я.
Слідство у провадженні триває.
Раніше повідомлялося, що Кабмін відсторонив Романа Насірова від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби.
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Ігорю Тарасюку повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження щодо Віктора Януковича, Олександра Януковича, Едуарда Ставицького, Павла Литовченка та інших осіб за фактами створення і діяльності злочинної організації та заволодіння комплексом відпочинку Пуща-Водіца урочища "Межигір'я" загальною вартістю 540 млн грн.
В ході досудового розслідування за місцем проживання Тарасюка проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено документи, 1 млн євро, золото та інші речі, які мають значення для слідства.
ГПУ внесла до Печерського районного суду Києва клопотання про обрання стосовно екс-глави Держуправління справами запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
На початку лютого в провадженні повідомлено про підозру нотаріуса Київського міського нотаріального округу, якій незаконно посвідчив договір про зміну власника урочища Межигір'я.
Фото: gp.gov.ua
Слідство у провадженні триває.
Раніше повідомлялося, що Кабмін відсторонив Романа Насірова від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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