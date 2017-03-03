Марушевська заявила про спробу обшуку її квартири

Екс-глава Одеської митниці зараз перебуває з робочою поїздкою за кордоном

Правоохоронці з СБУ і Генпрокуратури прийшли з обшуками додому до колишнього керівника Одеської митниці Юлії Марушевської, яка зараз перебуває у відрядженні за кордоном. Про це вона написала у себе в Facebook "Співробітники СБУ та Генеральної прокуратури намагаються провести обшуки в моїй квартирі. Все це в період, коли я перебуваю у закордонному відрядженні і є спікером під час Freedom Forum", - розповіла вона.За словами Марушевської, з обшуками до неї прийшли в рамках "невідомого кримінального провадження".При цьому, за її даними, паралельно обшуки проводяться у Романа Бахівського, який очолював структуру "Відкритий митний простір" . Ця структура, яка, як передбачалося, повинна була за прискореною процедурою оформляти морські вантажі, була закрита ДФС."Сприймаю це як тиск з боку чинної влади і відповідь на вчорашнє затримання НАБУ глави ДФС Романа Насірова", - зазначила вона.

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Вчора, 2 березня 2017 року, глава фіскальної служби Роман Насіров терміново зліг у лікарню Феофанія - в супроводі слідчих НАБУ і САП. Вчора правоохоронці обшукували будівлі ДФС: вилучали документи і проводили інші слідчі дії. У відомствах стверджують, що дії Насірова у газовій справі завдали державі збитки на суму близько 2 млрд гривень. НАБУ вручило йому підозру, а САП буде вимагати арешту.

Сума збитків за корупційною схемою, в використанні якої підозрюють Насірова, становить близько двох мільярдів гривень. Відстрочка зі сплати рентних платежів, хоча і передбачена законодавством, використовувалася незаконно, так як підприємства, які одержували розстрочку, "взагалі не платили", відзначили в НАБУ.