Суд визначився із заставою для нового фігуранта справи Януковича

6,4 млн гривень - таку суму повинен внести екс-глава Держуправління справами часів Віктора Ющенка, щоб вийти на свободу, але з електронним браслетом

Фото: iStock/Global Images Ukraine





Крім застави, колишнього керівника "ДУСі" зобов'язали здати закордонні паспорти, а також наказали носити електронний браслет і повідомляти прокуратуру про зміни місця проживання.



Трохи пізніше Сарган додала, що браслет на підозрюваного вже надітий, а закордонні паспорти здані.



Постанова суду розрахована на термін до 1 травня 2017 року.



"Зараз Тарасюк самостійно покинув приміщення суду", - зазначила секретар Юрія Луценка.



В ході досудового розслідування за місцем проживання Тарасюка було проведено обшук, під час якого серед іншого було вилучено документи, 1 млн євро, золото та інші речі.



Для колишнього глави Державного управління справами при третьому президенті Віктору Ющенку Ігоря Тарасюка , якому раніше сьогодні повідомили про підозру у справі заволодіння Межигір'ям, призначена застава в розмірі 6,4 млн гривень. Про таке рішення судді Печерського райсуду Тетяни Остапчук повідомила у себе Facebook прес-аташе глави Генпрокуратури Лариса Сарган.Крім застави, колишнього керівника "ДУСі" зобов'язали здати закордонні паспорти, а також наказали носити електронний браслет і повідомляти прокуратуру про зміни місця проживання.Трохи пізніше Сарган додала, що браслет на підозрюваного вже надітий, а закордонні паспорти здані.Постанова суду розрахована на термін до 1 травня 2017 року."Зараз Тарасюк самостійно покинув приміщення суду", - зазначила секретар Юрія Луценка.В ході досудового розслідування за місцем проживання Тарасюка було проведено обшук, під час якого серед іншого було вилучено документи, 1 млн євро, золото та інші речі. Читайте також: Справа Януковича: з'явився новий підозрюваний, проведено обшук Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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