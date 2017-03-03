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Суд визначився із заставою для нового фігуранта справи Януковича

03.03.2017 17:46
6,4 млн гривень - таку суму повинен внести екс-глава Держуправління справами часів Віктора Ющенка, щоб вийти на свободу, але з електронним браслетом
Суд визначився із заставою для нового фігуранта справи Януковича
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Для колишнього глави Державного управління справами при третьому президенті Віктору Ющенку Ігоря Тарасюка, якому раніше сьогодні повідомили про підозру у справі заволодіння Межигір'ям, призначена застава в розмірі 6,4 млн гривень. Про таке рішення судді Печерського райсуду Тетяни Остапчук повідомила у себе Facebook прес-аташе глави Генпрокуратури Лариса Сарган.

Крім застави, колишнього керівника "ДУСі" зобов'язали здати закордонні паспорти, а також наказали носити електронний браслет і повідомляти прокуратуру про зміни місця проживання.

Трохи пізніше Сарган додала, що браслет на підозрюваного вже надітий, а закордонні паспорти здані.

Постанова суду розрахована на термін до 1 травня 2017 року.

"Зараз Тарасюк самостійно покинув приміщення суду", - зазначила секретар Юрія Луценка.

В ході досудового розслідування за місцем проживання Тарасюка було проведено обшук, під час якого серед іншого було вилучено документи, 1 млн євро, золото та інші речі.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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