Росія не очікувала від України позов до Гааги - МЗС

Україна досі не подавала позовів до Міжнародного суду ООН, що кілька приспало пильність Москви, заявили в Міністерстві закордонних справ

Прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца повідомила, що Україна ніколи досі не подавала позов до Міжнародного суду ООН. Вона нагадала, що Україна була колись відповідачем у справі Румунії проти української держави."Ми ніколи не ініціювали (справe, - ред.) Я більш ніж переконана, що Росія не очікувала, що Україна дійсно подасть позов до Міжнародного суду ООН - вищої судової інстанції", - сказала Беца в ефірі Сніданку з 1+1 Прес-секретар МЗС також пояснила, чому позов по Криму не подавався раніше. "Тут не було затримки. Дуже важливо було визначити, які конвенції застосовуються до Росії - де Росія визнає юрисдикцію міжнародного суду ООН. Тому що в більшості випадків, і це ще тягнеться з часів СРСР, в Росії не визнають обов'язковою юрисдикцію", - зазначила вона.Україна подає позови на основі Конвенції по боротьбі з фінансуванням тероризму та Конвенції, яка стосується боротьби з усіма видами расової дискримінації. "Перед тим, як подати позов до суду, ці конвенції передбачають процедуру досудового врегулювання. Тобто треба було провести консультації з РФ", - сказала Беца.Вона також зазначила, що фактично за невиконання процедурних елементів подібний позов проти РФ програла Грузія.Крім того, зазначила прес-секретар МЗС, Україна якісно підготувала необхідні для позову документи."Сьогоднішнє слухання - по суті справи, а в попереджувальних заходах, яких вимагає Україна від РФ. Вони стосуються того, щоб суд прийняв негайне рішення, яким має бути захищене цивільне населення", - підкреслила Беца.Рішення повинно бути прийнято через місяць-два і воно є обов'язковим для сторін, додала вона. Також в МЗС прокоментували можливе ігнорування Росією рішення суду ООН."Росія порушила міжнародне право: вона грубо порушила статут ООН. Ризик є, що Росія може не виконати рішення суду", - зазначила Беца.

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Міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй в Гаазі сьогодні, 6 березня, розпочне публічні слухання за позовом України до Росії щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації.



