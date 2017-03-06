Адвокатам Насірова відмовили у відводі судді
06.03.2017 12:21
Солом'янський райсуд відмовив захисту відстороненого від справ глави ДФС у відводі слідчого судді Олександра Бобровника
Роман Насіров (фото - скріншот відео)
Солом'янський районний суд Києва відмовив адвокатам відстороненого від обов'язків глави ДФС Романа Насірова у відводі слідчого судді Олександра Бобровника, який розглядає справу чиновника. Відповідне рішення у понеділок, 6 березня, оголосила суддя Олена Букіна, повідомляє кореспондент LIGA.net.
"У задоволенні поданої адвокатами заяви про відвід відмовити", - йдеться в постанові суду.
Суддя Букіна зазначила, що не бачить підстав для відводу Бобровника.
Зараз в засіданні оголошено перерву. Найближчим часом в приміщенні Шевченківського суду, в якому тимчасово також розташовується Солом'янський, має розпочатися засідання з обрання Насірову запобіжного заходу.
Пізніше адвокат Насірова Олександр Лисак повідомив, що його підзахисний погодився на те, щоб співробітники НАБУ і САП цілодобово вели за ним спостереження до рішення суду.
Ніч на 6 березня чиновник провів в будівлі суду.
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"У задоволенні поданої адвокатами заяви про відвід відмовити", - йдеться в постанові суду.
Суддя Букіна зазначила, що не бачить підстав для відводу Бобровника.
Зараз в засіданні оголошено перерву. Найближчим часом в приміщенні Шевченківського суду, в якому тимчасово також розташовується Солом'янський, має розпочатися засідання з обрання Насірову запобіжного заходу.
Вчора, 5 березня, на засіданні за обрання Насірову запобіжного заходу сторона захисту заявила відвід судді Олександру Бобровнику нібито через його упередженість. Розглянути дане клопотання повинен був інший суддя, однак, як виявилося, в той день він був відсутній. В результаті в судовому засіданні було оголошено перерву до 6 березня. У той же день прес-секретар Солом'янського районного суду Яна Квітченко повідомила, що заяву захисту Насірова про відвід судді буде розглянуто в понеділок в Апеляційному суді Києва.
Читайте також: Справа Насірова. Що відбувається з резонансним процесомОпівночі 6 березня закінчився термін тимчасового утримання глави ДФС під вартою, в зв'язку з чим його повинні були відпустити. У той же час ще з вечора 5 березня під судом зібралися мітингувальники, які заблокували будівлю і почали вимагати продовження засідання.
Пізніше адвокат Насірова Олександр Лисак повідомив, що його підзахисний погодився на те, щоб співробітники НАБУ і САП цілодобово вели за ним спостереження до рішення суду.
Ніч на 6 березня чиновник провів в будівлі суду.
Читайте також: Летаргія Насірова та побудка для Порошенка
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
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