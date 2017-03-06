МЗС України в ООН: Через дії РФ постраждали тисячі українців

За словами заступника голови МЗС, РФ не поважає людське життя, здійснює акти расової дискримінації, вдається до залякування та пропаганди

Україна виступила в Міжнародному суді ООН з позовом проти Російської Федерації, оскільки в результаті її дій в Криму і Донбасі через порушення своїх прав постраждали тисячі українців і мільйони ще можуть постраждати. Про це в Гаазі заявила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, виступаючи від імені уряду України."Оскільки Україна вважає, що російською стороною були здійснені порушення прав українських громадян, українська сторона подає даний позов до Міжнародного суду ООН. Порушення прав відчули вже тисячі громадян України і мільйони громадян України потенційно також можуть постраждати через порушення своїх прав. Російська Федерація порушила міжнародне право і зловживає правами людини, надаючи допомогу незаконним збройним формуванням на території України, а також в окупованому Криму в той час як Російська Федерація на території Криму займається культурним нівелюванням, і такі її дії були засуджені Організацією об'єднаних націй. Російська сторона не поважає людське життя, і російська сторона здійснює акти расової дискримінації", - заявила Зеркаль.За словами заступника голови МЗС, російська сторона також вдається до залякування, пропаганди і кібератак."Україна стикається зараз з такими проблемами, Україна стикається з такою поведінкою вже третій рік і звинувачує в цих діях Російську Федерацію. Російська Федерація раніше відкидала такі звинувачення, що послужило причиною звернення української сторони до Міжнародного суду ООН для використання норм міжнародного права. Повторюю, що для України ситуація дуже складна, Україна стикається зі спробами культурного нівелювання в зайнятих збройними формуваннями областях", - підкреслила Зеркаль.Вона зазначила, що також звертає на себе увагу загострення ситуації в Авдіївці, коли за один тиждень незалежні спостерігачі з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували вісім випадків смерті в результаті застосування зброї. Постраждала також критична інфраструктура, під загрозою знаходиться водопостачання та постачання електроенергії і навіть обігріву в цю холодну пору року."За нашими оцінками, було використано кілька вантажівок з боєприпасами, і російська сторона у відповідь на відповідні звинувачення української сторони заявила про те, що боєприпаси закінчуються. На нашу думку, може бути найкращий доказ того, що боєприпаси надходять з Росії? Так же ми можемо звернутися до випадку, коли був збитий літак українських військово-повітряних сил над територіями самопроголошених республік, а також спроба здійснення збройних дій щодо автобуса, а також інші застосування озброєння незаконними формуваннями. Атаки в районі бойових дій, на нашу думку, здійснювалися невибірково", - підкреслила Зеркаль.За її словами, в Криму у нас викликає стурбованість порушення прав людини, де симпатики України розглядаються як вороги. Заступник голови МЗС навела приклад, як нещодавно у 11 активістів - кримських татар пройшли обшуки, і це є ілюстрацією того, як діють органи влади Російської Федерації."Ми вважаємо, що такі дії є порушенням міжнародних конвенцій, і представник звинувачення від позивача, від української сторони, українського уряду, детально перерахує всі ці факти правопорушень", - сказала Зеркаль.

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П

резидент

Петро Порошенко



назвав історичним моментом суд в Гаазі за позовом України проти країни-агресора Росії. Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції.



Після захоплення Криму збройна агресія Росії проти України продовжилася в Донбасі, де Москва створила терористичні організації ДНР і ЛНР, що захопили за підтримки РФ частину Донецької та Луганської областей. Обидві організації фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.







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