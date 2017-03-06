Україна провела 40 зустрічей з Росією до подачі позову до Гааги

Історія переговорного процесу - близько 40 зустрічей на різних рівнях між представниками урядів України і Росії, розповіли в суді юристи

До подачі позову в Міжнародний суд ООН Україна провела близько 40 зустрічей з Росією на найвищому рівні, намагаючись домовитися без посередників. Про це повідомила партнер юридичної фірми "Ковінгтон і Берлінг" Марні Чік в ході слухань в Гаазі."Що вказує Україна - ми почули короткий виклад. Другий аспект - це необхідність встановити зв'язок між порушенням прав і превентивними заходами. Третє - це наявність аспекту негайно, швидкості застосування, або впровадження таких превентивних заходів", - сказала вона.Вона зазначила, що стаття 31 Статуту Міжнародного суду, за її словами, передбачає втручання суду в разі порушення міжнародних правових документів.Згідно зі статтею 24, частина 1 - про припинення фінансування тероризму, сторони, що підписали конвенцію, погоджуються на передачу на розгляд цього суду можливих порушень положень конвенції.Друге - суперечки повинні бути улагоджені протягом певного раціонального проміжку часу, з моменту подачі позову (16 січня 2017 року) справа має бути розглянута протягом шести місяців."Історія спроб двостороннього переговорного процесу включає близько 40 зустрічей на різних рівнях між представниками урядів двох країн, але все-таки Україна подає позов до Міжнародного суду ООН", - підкреслила вона.

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.