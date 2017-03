У США помер бізнесмен-співавтор плану депутата Артеменка

69-річний Алекс Оронов керував аграрним холдингом Grain Alliance в Україні. За даними ЗМІ, бізнесмен мав родинні зв'язки з юристами Трампа

Бізнесмен українського походження 69-річний Алекс Оронов, який нібито був співавтором скандального плану депутата Андрія Артеменка передати Крим в оренду РФ, помер за нез'ясованих обставин в США. Про це повідомляє The Independent 69-річний Оронов керував аграрним холдингом Grain Alliance в Україні. Крім того, видання стверджує, що бізнесмен мав родинні зв'язки з юристами президента США Дональда Трампа Відзначається, що Оронов допомагав налагоджувати зв'язки між російськими офіційними особами і президентом Трампом через адвоката Майкла Коена, а "також розробляв план повернення анексованого Криму".Як відомо, в обговоренні скандального плану про Крим брали участь нардеп Андрій Артеменко, Коен і давній діловий партнер Трампа Фелікс Сатер.Сам Артеменко у себе в в Facebook стверджує, що Оронов не витримав "негативної уваги, яка послідувала за статтею про Крим". "Алекс Оронов, мій партнер, мій наставник, мій учитель, мій друг нарешті. Алекс був родичем Майкла Коена і саме він організував в тому числі моє знайомство і мою зустріч з Майклом Коеном. І з цього моменту його життя, втім як і моє, перетворилося на пекло", - написав Артеменко.19 лютого 2017 року видання The New York Times оприлюднило матеріал, в якому говориться, що нібито за тиждень до відставки радника президента США Майкла Флінна Артеменко за неофіційними каналами передав в Білий дім власну пропозицію про врегулювання російсько-української війни. Нардеп нібито стверджував, що план врегулювання узгоджений з особами з "найближчого оточення Пуіина ".За даними ЗМІ, план передбачає виведення російських військ з Донбасу і проведення в Україні референдуму з питанням про передачу Криму Росії "в тимчасове користування" на термін в 50 або 100 років. У документі також нібито містяться дані про корупційні дії президента Петра Порошенка. 20 лютого фракція Радикальної партії прийняла рішення виключити Артеменка зі своїх лав, а 21 лютого ГПУ повідомила про відкриття кримінального провадження стосовно депутата. Дії Артеменка кваліфіковані як порушення ч. 1 ст. 111 КК - держзрада.