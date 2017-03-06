Україна проти Росії в Гаазі: день перший, найважливіше
06.03.2017 18:00
Україна домагається, щоб суд затвердив тимчасові заходи - вимоги, які дозволять зберегти людські життя, поки йде судовий розгляд
Фото: EPA
Перший день слухань позову України проти Росії в Міжнародному суді ООН в Гаазі завершився і був присвячений виступу українських представників. Завдання України - зобов'язати Москву реалізувати так звані тимчасові заходи, серед яких - контроль над кордоном і припинення поставок зброї бойовикам. Це, на думку МЗС України, дозволить суду запобігти погіршенню ситуації і захистити цивільне населення протягом часу, необхідного для розгляду справи. "Їх застосування особливо важливо в контексті загострення ситуації в Авдіївці та Криму. У запиті про застосування заходів Україна просить суд зобов'язати РФ припинити порушення міжнародного права", - відзначили в МЗС України.
Україна звернулася до суду з такими вимогами:
Навіщо Україна вимагає ввести "тимчасові заходи"
За словами заступника глави МЗС Зеркаль, порушення прав відчули вже тисячі громадян України і мільйони громадян потенційно можуть постраждати через порушення своїх прав, поки триває суд.
"РФ порушила міжнародне право і зловживає правами людини, надаючи допомогу незаконним збройним формування на території України, а також в окупованому Криму в той час як РФ на території Криму займається культурним нівелюванням, і такі її дії були засуджені ООН. Російська сторона не поважає людське життя, і російська сторона здійснює акти расової дискримінації", - сказала вона.
Один із запрошених України юристів, Гарольд Хонджі Кох, зазначив, що тимчасові заходи застосовуються у випадках, коли події швидкоплинні і ситуація не змінюється дуже швидко, як це було представлено в позові Екваторіальна Гвінея проти Франції, а також вони застосовуються в тому випадку, коли порушення відбулися недавно і є необхідність запобігти їх повторення... Якщо коротко викласти позов української сторони, то Україна намагається домогтися захисту цивільного населення, яке піддається небезпеці через застосування зброї. У Криму українська сторона вимагає від РФ припинити перешкоджання діяльності етнічних громад. Якщо цього не станеться - це принесе великі матеріальні і моральні втрати.
За словами юристом компанії Covington & Burling LLP Марні Чік і Джонатана Гімблета, які також представляють інтереси України, до подання позову до Міжнародного суду ООН офіційний Київ зробив все, що міг, щоб уникнути судових розглядів. Україна, за їхніми словами, провела близько 40 зустрічей з Росією на найвищому рівні, намагаючись домовитися без посередників. Але коли українська сторона побачила, що триває поставка озброєнь, то прийшла до висновку, що не може більше відкладати використання можливості міжнародного судового арбітражу. "Україна зробила більше, ніж можна було б в цій ситуації і вичерпала всі засоби для позасудового улагоджування існуючих протиріч", - кажуть юристи.
"У 2016 році близько 19 тисяч жителів Криму стали внутрішньо переміщеними особами на територію України, починаючи з 2014 року. З цього випливає, що діяльність російських органів влади сприяє ослабленню або ліквідації окремої культурної ідентичності кримськотатарської та української громад... Застосування превентивних заходів буде пропорційною і адекватною відповіддю на загрози ослаблення культурної ідентичності двох національних громад в Криму", - вважають юристи.
Позиція РФ
Сьогодні в суді виступали українські представники. Завтра буде представлений погляд Москви. Потім Україні і Росії нададуть ще два дні, щоб обгрунтувати свої позиції. Результатом слухань має бути рішення суду - задовольнити запит України чи ні. Рішення буде остаточним і обов'язковим для виконання всіма сторонами.
Як правило, Міжнародний суд ООН розглядає запити про введення тимчасових заходів в прискореному порядку. Очікується, що суд винесе рішення протягом декількох тижнів.
За словами заступника міністра Олени Зеркаль, якщо суд задовольнить запит України, це буде першим юридичним закріпленням обов'язків Росії дотримуватися і конвенції, і рішення суду. "Крім того, це фактично виведе Росію в інший клуб, клуб країн, які не виконують ні міжнародне право, ні рішення суду, а це вже інша площина відносин", - підкреслила Зеркаль.
За її словами, терміни винесення рішення будуть залежати від того, як процедурно визначиться суд. "У випадку з Грузією це було досить швидко. Вони протягом трьох тижнів визначили часові попереджувальні заходи. Беручи до уваги, що ми ставимо питання щодо виконання двох конвенцій (міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації), це може бути трошки довше", - заявила вона.
Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції.
Після захоплення Криму збройна агресія Росії проти України продовжилася в Донбасі, де Москва створила терористичні організації ДНР і ЛНР, що захопили за підтримки РФ частину Донецької та Луганської областей. Обидві організації фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
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Україна звернулася до суду з такими вимогами:
- зобов'язати РФ забезпечити ефективний контроль над своєю кордоном;
- припинити поставки зброї в Україні;
- зупинити підтримку бойовиків, які завдають шкоди цивільному населенню України;
- утриматися від будь-яких подальших актів етнічної дискримінації в окупованому Криму.
Навіщо Україна вимагає ввести "тимчасові заходи"
За словами заступника глави МЗС Зеркаль, порушення прав відчули вже тисячі громадян України і мільйони громадян потенційно можуть постраждати через порушення своїх прав, поки триває суд.
"РФ порушила міжнародне право і зловживає правами людини, надаючи допомогу незаконним збройним формування на території України, а також в окупованому Криму в той час як РФ на території Криму займається культурним нівелюванням, і такі її дії були засуджені ООН. Російська сторона не поважає людське життя, і російська сторона здійснює акти расової дискримінації", - сказала вона.
Один із запрошених України юристів, Гарольд Хонджі Кох, зазначив, що тимчасові заходи застосовуються у випадках, коли події швидкоплинні і ситуація не змінюється дуже швидко, як це було представлено в позові Екваторіальна Гвінея проти Франції, а також вони застосовуються в тому випадку, коли порушення відбулися недавно і є необхідність запобігти їх повторення... Якщо коротко викласти позов української сторони, то Україна намагається домогтися захисту цивільного населення, яке піддається небезпеці через застосування зброї. У Криму українська сторона вимагає від РФ припинити перешкоджання діяльності етнічних громад. Якщо цього не станеться - це принесе великі матеріальні і моральні втрати.
За словами юристом компанії Covington & Burling LLP Марні Чік і Джонатана Гімблета, які також представляють інтереси України, до подання позову до Міжнародного суду ООН офіційний Київ зробив все, що міг, щоб уникнути судових розглядів. Україна, за їхніми словами, провела близько 40 зустрічей з Росією на найвищому рівні, намагаючись домовитися без посередників. Але коли українська сторона побачила, що триває поставка озброєнь, то прийшла до висновку, що не може більше відкладати використання можливості міжнародного судового арбітражу. "Україна зробила більше, ніж можна було б в цій ситуації і вичерпала всі засоби для позасудового улагоджування існуючих протиріч", - кажуть юристи.
"У 2016 році близько 19 тисяч жителів Криму стали внутрішньо переміщеними особами на територію України, починаючи з 2014 року. З цього випливає, що діяльність російських органів влади сприяє ослабленню або ліквідації окремої культурної ідентичності кримськотатарської та української громад... Застосування превентивних заходів буде пропорційною і адекватною відповіддю на загрози ослаблення культурної ідентичності двох національних громад в Криму", - вважають юристи.
Позиція РФ
Сьогодні в суді виступали українські представники. Завтра буде представлений погляд Москви. Потім Україні і Росії нададуть ще два дні, щоб обгрунтувати свої позиції. Результатом слухань має бути рішення суду - задовольнити запит України чи ні. Рішення буде остаточним і обов'язковим для виконання всіма сторонами.
Як правило, Міжнародний суд ООН розглядає запити про введення тимчасових заходів в прискореному порядку. Очікується, що суд винесе рішення протягом декількох тижнів.
За словами заступника міністра Олени Зеркаль, якщо суд задовольнить запит України, це буде першим юридичним закріпленням обов'язків Росії дотримуватися і конвенції, і рішення суду. "Крім того, це фактично виведе Росію в інший клуб, клуб країн, які не виконують ні міжнародне право, ні рішення суду, а це вже інша площина відносин", - підкреслила Зеркаль.
За її словами, терміни винесення рішення будуть залежати від того, як процедурно визначиться суд. "У випадку з Грузією це було досить швидко. Вони протягом трьох тижнів визначили часові попереджувальні заходи. Беручи до уваги, що ми ставимо питання щодо виконання двох конвенцій (міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації), це може бути трошки довше", - заявила вона.
Росія окупувала Автономну республіку Крим в 2014-му році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014-го початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії і назвали анексію і окупацію Криму незаконною. Проти РФ були введені економічні санкції.
Після захоплення Криму збройна агресія Росії проти України продовжилася в Донбасі, де Москва створила терористичні організації ДНР і ЛНР, що захопили за підтримки РФ частину Донецької та Луганської областей. Обидві організації фінансуються і утримуються Росією, звідки, крім іншого, терористи отримують бойовиків, інструкторів, а також важку техніку, зброю, боєприпаси та паливо.
Читайте также: Петренко: Суд в Гаазі проти РФ може тривати до семи років
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