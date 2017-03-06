Україна проти Росії в Гаазі: день перший, найважливіше

Україна домагається, щоб суд затвердив тимчасові заходи - вимоги, які дозволять зберегти людські життя, поки йде судовий розгляд

Перший день слухань позову України проти Росії в Міжнародному суді ООН в Гаазі завершився і був присвячений виступу українських представників. Завдання України - зобов'язати Москву реалізувати так звані тимчасові заходи, серед яких - контроль над кордоном і припинення поставок зброї бойовикам. Це, на думку МЗС України, дозволить суду запобігти погіршенню ситуації і захистити цивільне населення протягом часу, необхідного для розгляду справи. "Їх застосування особливо важливо в контексті загострення ситуації в Авдіївці та Криму. У запиті про застосування заходів Україна просить суд зобов'язати РФ припинити порушення міжнародного права", - відзначили в МЗС України.Україна звернулася до суду з такими вимогами:

зобов'язати РФ забезпечити ефективний контроль над своєю кордоном ;

припинити поставки зброї в Україні ;

зупинити підтримку бойовиків , які завдають шкоди цивільному населенню України ;

утриматися від будь-яких подальших актів етнічної дискримінації в окупованому Криму .