САП оскаржить заставу Насірову: наполягає на 2 млрд грн

Солом'янський суд призначив усуненому голові ДФС заставу в 100 млн грн

У той же час , за словами Холодницького , САП задоволена тим , що суд належним чином оцінив доводи прокурорів щодо необхідності арешту чиновника .



Глава Антикорупційної прокуратури додав , що слідчі мають намір завершити досудове розслідування у відношенні Насірова якомога швидше .

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить встановлену судом заставу усуненому від обов'язків главі ДФС Роману Насірову в 100 млн грн. Про це повідомив глава САП Назар Холодницький, передає прес-служба відомства в Facebook "Зараз ми готуємо апеляційну скаргу на це рішення Солом'янського райсуду Києва, оскільки в частині альтернативного запобіжного заходу - грошової застави - ми будемо дотримуватися наших первинних вимог в 2 млрд грн для того, щоб розмір застави забезпечив виконання Романом Насіровим своїх процесуальних обов'язків", - сказав він.Читайте також: У САП підтвердили наявність британського громадянства у Насірова У ніч на 7 березня 2017 року слідчий суддя Солом'янського суду Олександр Бобровник обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави розміром у 100 млн грн.Насіров заявив , що буде оскаржувати рішення в Європейському суді з прав людини.



