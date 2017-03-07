САП оскаржить заставу Насірову: наполягає на 2 млрд грн
07.03.2017 11:41
Солом'янський суд призначив усуненому голові ДФС заставу в 100 млн грн
Роман Насіров
Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить встановлену судом заставу усуненому від обов'язків главі ДФС Роману Насірову в 100 млн грн. Про це повідомив глава САП Назар Холодницький, передає прес-служба відомства в Facebook.
"Зараз ми готуємо апеляційну скаргу на це рішення Солом'янського райсуду Києва, оскільки в частині альтернативного запобіжного заходу - грошової застави - ми будемо дотримуватися наших первинних вимог в 2 млрд грн для того, щоб розмір застави забезпечив виконання Романом Насіровим своїх процесуальних обов'язків", - сказав він.
У той же час, за словами Холодницького, САП задоволена тим, що суд належним чином оцінив доводи прокурорів щодо необхідності арешту чиновника.
Глава Антикорупційної прокуратури додав, що слідчі мають намір завершити досудове розслідування у відношенні Насірова якомога швидше.
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У ніч на 7 березня 2017 року слідчий суддя Солом'янського суду Олександр Бобровник обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави розміром у 100 млн грн.
Насіров заявив, що буде оскаржувати рішення в Європейському суді з прав людини.
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"Зараз ми готуємо апеляційну скаргу на це рішення Солом'янського райсуду Києва, оскільки в частині альтернативного запобіжного заходу - грошової застави - ми будемо дотримуватися наших первинних вимог в 2 млрд грн для того, щоб розмір застави забезпечив виконання Романом Насіровим своїх процесуальних обов'язків", - сказав він.
У той же час, за словами Холодницького, САП задоволена тим, що суд належним чином оцінив доводи прокурорів щодо необхідності арешту чиновника.
Глава Антикорупційної прокуратури додав, що слідчі мають намір завершити досудове розслідування у відношенні Насірова якомога швидше.
Читайте також: У САП підтвердили наявність британського громадянства у Насірова
У ніч на 7 березня 2017 року слідчий суддя Солом'янського суду Олександр Бобровник обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави розміром у 100 млн грн.
Насіров заявив, що буде оскаржувати рішення в Європейському суді з прав людини.
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