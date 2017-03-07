USD:  26.86  27.14   EUR:  28.23  28.87  
Саморозвиток
Спецпроекти
Свій бізнес

Росія в Гаазі: Зброю знайшли в радянських шахтах Донбасу

07.03.2017 13:02
Представник РФ зазначив, що зброя, яка є у бойовиків ЛНР/ДНР, виявляється, була на зберіганні в шахтах сходу країни
Росія в Гаазі: Зброю знайшли в радянських шахтах Донбасу
Ілля Рогачов (фото - скріншот відео)
Представники країни-агресора РФ заявили сьогодні на слуханнях в Суді ООН, що бойовики в Донбасі нібито знайшли зброю в шахтах Донбасу, а не отримують її на постійній основі з Росії. Про це сказав глава департаменту з питань нових викликів і загроз МЗС РФ Ілля Рогачов.

За його словами, зброю було залишено в шахтах після розпаду СРСР.

"Головне джерело зброї (у бойовиків, - ред.) - це ті запаси радянських часів, які були на території України з 1991 року, багато знаходилося в шахтах Донбасу, потім їх захопили (терористи, - ред)", - сказав він.

При цьому Рогачов назвав бойовиків "повстанцями" та додав, що частину зброї нібито залишила українська армія, коли покидала території.

Однак він не став коментувати докази використання терористами в Донбасі саме російської зброї.

При цьому він назвав події в Донбасі "трагічними".

"Україна обманює суд. Це збройний конфлікт. Україна є спонсором тероризму", - сказав він, додавши, що конфлікт підтримала нібито саме українська влада і ЗСУ.

"ЗСУ самі відповідають за обстріли", - додав він, сказавши, що в Слов'янську в 2014 році "загинули багато мирних жителів".

Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила у себе в  Facebook: "В Міжнародному суді ООН в Гаазі росіяни заявили, що зброя лежала в шахтах. Згідно з цією логікою, там лежав і Бук, з якого збили малайзійський Боїнг... в шахтах лежать новітні Гради, Буратіно та інша смертоносна зброя, тому в шахти не пускають місію СММ ОБСЄ".

7 березня на слуханнях за позовом України проти Росії в Міжнародному суді ООН - день контраргументів, які повинна  представити російська сторона.

Читайте також: Україна проти Росії в Гаазі: день перший, найважливіше

Вчора, 6 березня 2017 року, в Міжнародному суді ООН в Гаазі Україна висунунула три вимоги до держави-агресора РФ: припинити постачати окупаційний контингент і бойовиків в Донбасі, припинити переслідування за расовою і національною ознаками в Криму і відновити там роботу Меджлісу, а також виплатити репарації за завданий війною збиток.

Дивіться також: Порошенко: Чекаємо від суду в Гаазі дуже швидких рішень

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
Loading...

Матеріали по темі

Всі матеріали по темі:

   
дізнатися більше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
http://tvgid.ua/serial/34484/fors-mazhory/
 