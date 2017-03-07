Росія в Гаазі: Зброю знайшли в радянських шахтах Донбасу

Представник РФ зазначив, що зброя, яка є у бойовиків ЛНР/ДНР, виявляється, була на зберіганні в шахтах сходу країни

Ілля Рогачов (фото - скріншот відео)





За його словами, зброю було залишено в шахтах після розпаду СРСР.



"Головне джерело зброї (у бойовиків, - ред.) - це ті запаси радянських часів, які були на території України з 1991 року, багато знаходилося в шахтах Донбасу, потім їх захопили (терористи, - ред)", - сказав він.



При цьому Рогачов назвав бойовиків "повстанцями" та додав, що частину зброї нібито залишила українська армія, коли покидала території.



Однак він не став коментувати докази використання терористами в Донбасі саме російської зброї.



При цьому він назвав події в Донбасі "трагічними".



"Україна обманює суд. Це збройний конфлікт. Україна є спонсором тероризму", - сказав він, додавши, що конфлікт підтримала нібито саме українська влада і ЗСУ.



"ЗСУ самі відповідають за обстріли", - додав він, сказавши, що в Слов'янську в 2014 році "загинули багато мирних жителів".



Перший віце-спікер ВР



7 березня на слуханнях за позовом України проти Росії в Міжнародному суді ООН - день контраргументів, які



Представники країни-агресора РФ заявили сьогодні на слуханнях в Суді ООН, що бойовики в Донбасі нібито знайшли зброю в шахтах Донбасу, а не отримують її на постійній основі з Росії. Про це сказав глава департаменту з питань нових викликів і загроз МЗС РФ Ілля Рогачов.За його словами, зброю було залишено в шахтах після розпаду СРСР."Головне джерело зброї (у бойовиків, -) - це ті запаси радянських часів, які були на території України з 1991 року, багато знаходилося в шахтах Донбасу, потім їх захопили (терористи, -)", - сказав він.При цьому Рогачов назвав бойовиків "повстанцями" та додав, що частину зброї нібито залишила українська армія, коли покидала території.Однак він не став коментувати докази використання терористами в Донбасі саме російської зброї.При цьому він назвав події в Донбасі "трагічними"."Україна обманює суд. Це збройний конфлікт. Україна є спонсором тероризму", - сказав він, додавши, що конфлікт підтримала нібито саме українська влада і ЗСУ."ЗСУ самі відповідають за обстріли", - додав він, сказавши, що в Слов'янську в 2014 році "загинули багато мирних жителів".Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила у себе в Facebook : "В Міжнародному суді ООН в Гаазі росіяни заявили, що зброя лежала в шахтах. Згідно з цією логікою, там лежав і Бук, з якого збили малайзійський Боїнг... в шахтах лежать новітні Гради, Буратіно та інша смертоносна зброя, тому в шахти не пускають місію СММ ОБСЄ".7 березня на слуханнях за позовом України проти Росії в Міжнародному суді ООН - день контраргументів, які повинна представити російська сторона. Читайте також: Україна проти Росії в Гаазі: день перший, найважливіше Вчора, 6 березня 2017 року, в Міжнародному суді ООН в Гаазі Україна висунунула три вимоги до держави-агресора РФ: припинити постачати окупаційний контингент і бойовиків в Донбасі, припинити переслідування за расовою і національною ознаками в Криму і відновити там роботу Меджлісу, а також виплатити репарації за завданий війною збиток. Дивіться також: Порошенко: Чекаємо від суду в Гаазі дуже швидких рішень Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.



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