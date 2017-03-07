ТОП-5 брехливих заяв Кремля в Гаазі і їх спростування: список
07.03.2017 17:38
Міністерство інформполітики представило п'ятірку ключових брехливих заяв Москви на сьогоднішніх судових слуханнях
Представники РФ на слуханнях в Міжнародному суді ООН (фото - EPA)
Міністерство інформаційної політики склало п'ятірку ключових брехливих заяв держави-агресора Росії на сьогоднішніх слуханнях в Міжнародному суді ООН в Гаазі, супроводивши їх спростуваннями. Відповідну інформацію в своєму Facebook оприлюднив заступник міністра Дмитро Золотухін.
Перша брехня Кремля в суді - про те, що події в Донбасі нібито є не військовою агресією, а внутрішньоукраїнським конфліктом.
"Насправді, створення, фінансова підтримка і військове навчання відповідних парамілітарних організацій в Донбасі проводилися російськими силами ще в 2009 році в контексті підготовки до активних дій проти України", - зазначає Золотухін.
Крім того, державні органи і громадські організації України надали і продовжують надавати "гігабайти підтверджень присутності російських військ на суверенній території України", підкреслив заступник міністра.
Також Золотухін назвав брехливою заяву РФ про те, що малайзійський Боїнг рейсу MH17 могли збити українські військові: нібито відповідні частини ЗСУ та техніка також могли перебувати близько до місця катастрофи, а міжнародна комісія розслідувачів і JIT (joint investigation team, спільна слідча група) "не враховують російських доказів".
"Розслідувачами в вже давно відтворені всі факти і аспекти того, як БУК-М1, який убив 298 чоловік, був привезений на територію України з Росії, перебував під контролем російських найманців і керованих і спонсорованих ними терористів і випустив ракету з конкретно встановленого місця", - повідомив чиновник.
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Спростовують в Міністерстві інформполітики і традиційне заперечення Москвою наявності на сході України російської зброї і російських військових. За словами Золотухіна, різні організації, журналісти, експерти та волонтери надали безліч доказів того, що "представники регулярних російських військових частин перебували в Донбасі, використовували зброю, брали участь в бойових зіткненнях, поставляли зброю і важку техніку російського виробництва терористам".
Четверта брехня, яку держава-агресор озвучила в Гаазі, - звинувачення України в нібито недотриманні мінських домовленостей.
"Ескалація в Авдіївці була спровокована проросійськими терористами через п'ять годин після телефонної розмови Володимира Путіна з Дональдом Трампом", - зазначив Золотухін і додав, що волонтери міжнародної спільноти ІнформНапалм зафіксували бронетехніку і важку артилерію бойовиків в безпосередній близькості до лінії зіткнення, що є порушенням мінських угод.
Замикає перелік брехливих заяв представників РФ в суді припущення, нібито торгова блокада ОРДЛО свідчить про фінансування Україною тероризму.
"На українських підприємствах, які ще не встигли вкрасти росіяни, працюють громадяни України, які отримують зарплату і платять податки в український бюджет. Ці громадяни України утримуються терористами в заручниках і потребують допомоги міжнародного співтовариства і захисту в міжнародному суді", - підкреслив Золотухін.
Сьогодні, 7 березня 2017 року, представники країни-агресора РФ заявили на слуханнях в Міжнародному суді ООН, що бойовики ДНР і ЛНР нібито знайшли зброю в шахтах Донбасу, а не отримують його на постійній основі з Росії.
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Перша брехня Кремля в суді - про те, що події в Донбасі нібито є не військовою агресією, а внутрішньоукраїнським конфліктом.
"Насправді, створення, фінансова підтримка і військове навчання відповідних парамілітарних організацій в Донбасі проводилися російськими силами ще в 2009 році в контексті підготовки до активних дій проти України", - зазначає Золотухін.
Крім того, державні органи і громадські організації України надали і продовжують надавати "гігабайти підтверджень присутності російських військ на суверенній території України", підкреслив заступник міністра.
Також Золотухін назвав брехливою заяву РФ про те, що малайзійський Боїнг рейсу MH17 могли збити українські військові: нібито відповідні частини ЗСУ та техніка також могли перебувати близько до місця катастрофи, а міжнародна комісія розслідувачів і JIT (joint investigation team, спільна слідча група) "не враховують російських доказів".
"Розслідувачами в вже давно відтворені всі факти і аспекти того, як БУК-М1, який убив 298 чоловік, був привезений на територію України з Росії, перебував під контролем російських найманців і керованих і спонсорованих ними терористів і випустив ракету з конкретно встановленого місця", - повідомив чиновник.
Читайте також: Росія в Гаазі про збитий Боїнг: Неважливо, звідки привезли Бук
Спростовують в Міністерстві інформполітики і традиційне заперечення Москвою наявності на сході України російської зброї і російських військових. За словами Золотухіна, різні організації, журналісти, експерти та волонтери надали безліч доказів того, що "представники регулярних російських військових частин перебували в Донбасі, використовували зброю, брали участь в бойових зіткненнях, поставляли зброю і важку техніку російського виробництва терористам".
Четверта брехня, яку держава-агресор озвучила в Гаазі, - звинувачення України в нібито недотриманні мінських домовленостей.
"Ескалація в Авдіївці була спровокована проросійськими терористами через п'ять годин після телефонної розмови Володимира Путіна з Дональдом Трампом", - зазначив Золотухін і додав, що волонтери міжнародної спільноти ІнформНапалм зафіксували бронетехніку і важку артилерію бойовиків в безпосередній близькості до лінії зіткнення, що є порушенням мінських угод.
Замикає перелік брехливих заяв представників РФ в суді припущення, нібито торгова блокада ОРДЛО свідчить про фінансування Україною тероризму.
"На українських підприємствах, які ще не встигли вкрасти росіяни, працюють громадяни України, які отримують зарплату і платять податки в український бюджет. Ці громадяни України утримуються терористами в заручниках і потребують допомоги міжнародного співтовариства і захисту в міжнародному суді", - підкреслив Золотухін.
Сьогодні, 7 березня 2017 року, представники країни-агресора РФ заявили на слуханнях в Міжнародному суді ООН, що бойовики ДНР і ЛНР нібито знайшли зброю в шахтах Донбасу, а не отримують його на постійній основі з Росії.
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