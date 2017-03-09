Париж закликав РФ вплинути на бойовиків: Треба політичне рішення

Франція закликає Росію використовувати вплив на підконтрольних Кремлю бойовиків в Донбасі, щоб припинити утримувати регіон в стані війни і знайти можливості для політичного врегулювання ситуації. Про це на спільному з головою МЗС Павлом Клімкіним брифінгу в Парижі заявив його французький колега Жан-Марк Еро "Франція не визнає зараз і не визнає в майбутньому незаконну анексію Криму. Франція буде і надалі разом з Німеччиною докладати всіх зусиль в нормандському форматі для встановлення миру і загоєння цих хворобливих ран війни... Треба просуватися далі і не втрачати з поля зору мету. Загальна мета - це повне виконання мінських угод, і потрібно, щоб всі підписанти виконали свої зобов'язання", - сказав він.При цьому, уточнив французький міністр, Захід знає, що Росія управляє сепаратистами в Донбасі."Я знову закликаю Росію, щоб вони використовували цей вплив на сепаратистів для знаходження довгострокового виходу з ситуації, щоб можна було знайти політичне рішення конфлікту", - заявив Еро, додавши, що в МЗС Франції знають, наскільки "чутливе це питання для українців", однак вважають це "єдиним виходом".

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Глава французького зовнішньополітичного відомства уточнив , що потрібно докласти чимало зусиль , щоб домогтися розведення сил і техніки вздовж лінії бойового зіткнення .



" Український народ продемонстрував прагнення до свободи і демократії , тому що в сучасному світі то , що нас об'єднує - це саме цінності свободи , демократії і верховенства права , універсальні цінності , за які потрібно боротися і постійно відстоювати . Ми будемо в цьому допомагати " , - додав він .





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