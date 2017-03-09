Париж закликав РФ вплинути на бойовиків: Треба політичне рішення
09.03.2017 12:55
За словами глави МЗС Франції Жан-Марка Еро, Париж ніколи не визнає анексію Криму, а в нормандському форматі докладе всіх зусиль для встановлення миру
Жан-Марк Еро
Франція закликає Росію використовувати вплив на підконтрольних Кремлю бойовиків в Донбасі, щоб припинити утримувати регіон в стані війни і знайти можливості для політичного врегулювання ситуації. Про це на спільному з головою МЗС Павлом Клімкіним брифінгу в Парижі заявив його французький колега Жан-Марк Еро.
"Франція не визнає зараз і не визнає в майбутньому незаконну анексію Криму. Франція буде і надалі разом з Німеччиною докладати всіх зусиль в нормандському форматі для встановлення миру і загоєння цих хворобливих ран війни... Треба просуватися далі і не втрачати з поля зору мету. Загальна мета - це повне виконання мінських угод, і потрібно, щоб всі підписанти виконали свої зобов'язання", - сказав він.
При цьому, уточнив французький міністр, Захід знає, що Росія управляє сепаратистами в Донбасі.
"Я знову закликаю Росію, щоб вони використовували цей вплив на сепаратистів для знаходження довгострокового виходу з ситуації, щоб можна було знайти політичне рішення конфлікту", - заявив Еро, додавши, що в МЗС Франції знають, наскільки "чутливе це питання для українців", однак вважають це "єдиним виходом".
"Український народ продемонстрував прагнення до свободи і демократії, тому що в сучасному світі то, що нас об'єднує - це саме цінності свободи, демократії і верховенства права, універсальні цінності, за які потрібно боротися і постійно відстоювати. Ми будемо в цьому допомагати", - додав він.
"Франція не визнає зараз і не визнає в майбутньому незаконну анексію Криму. Франція буде і надалі разом з Німеччиною докладати всіх зусиль в нормандському форматі для встановлення миру і загоєння цих хворобливих ран війни... Треба просуватися далі і не втрачати з поля зору мету. Загальна мета - це повне виконання мінських угод, і потрібно, щоб всі підписанти виконали свої зобов'язання", - сказав він.
При цьому, уточнив французький міністр, Захід знає, що Росія управляє сепаратистами в Донбасі.
"Я знову закликаю Росію, щоб вони використовували цей вплив на сепаратистів для знаходження довгострокового виходу з ситуації, щоб можна було знайти політичне рішення конфлікту", - заявив Еро, додавши, що в МЗС Франції знають, наскільки "чутливе це питання для українців", однак вважають це "єдиним виходом".
Читайте також: Габріель закликав Росію до співпраці "заради миру в Європі"Глава французького зовнішньополітичного відомства уточнив, що потрібно докласти чимало зусиль, щоб домогтися розведення сил і техніки вздовж лінії бойового зіткнення.
"Український народ продемонстрував прагнення до свободи і демократії, тому що в сучасному світі то, що нас об'єднує - це саме цінності свободи, демократії і верховенства права, універсальні цінності, за які потрібно боротися і постійно відстоювати. Ми будемо в цьому допомагати", - додав він.
Читайте також: Клімкін закликав США і далі надавати військову допомогу Україні
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