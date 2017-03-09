Суд призначив дату розгляду апеляції Насірова

Адвокат глави ДФС Романа Насірова вважає, що процес в апеляції буде "безпрецедентним" з юридичної точки зору

Роман Насіров

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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