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Суд призначив дату розгляду апеляції Насірова

09.03.2017 12:28
Адвокат глави ДФС Романа Насірова вважає, що процес в апеляції буде "безпрецедентним" з юридичної точки зору
Суд призначив дату розгляду апеляції Насірова
Роман Насіров
Судове засідання з розгляду апеляційної скарги, поданої  в інтересах відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, призначене на 13 березня. Про це повідомляє в четвер прес-служба Апеляційного суду міста Києва.

"Розгляд апеляційної скарги, поданої на рішення слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва від 7 березня 2017 року про обрання запобіжного заходу голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову у вигляді утримання під вартою, призначене на 13 березня 2017 року", - йдеться в повідомленні суду .

Засідання має відбутися о 11:00.

Адвокат Насірова Олександр Мірошник додав в Facebook, що засідання буде проходити під головуванням судді Віктора Глиняного.

"Можу сказати, що процес в апеляції буде безпрецедентним з юридичної точки зору. Сторона захисту підготовлена ​​до процесу в повному обсязі", - зазначив адвокат.

2 березня співробітники НАБУ і САП провели обшуки в будівлі Державної фіскальної служби, а ввечері того ж дня  оголосили про підозру голові ДФС Роману Насирова. 3 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення відсторонити Насірова від обов'язків глави ДФС. 7 березня, вночі Солом'янський районний суд Києва відправив його під арешт з правом внесення застави в розмірі 100 млн грн. Таке рішення виніс слідчий суддя Олександр Бобровник.

Читайте також: З положення лежачи. Репортаж із залу суду над Романом Насіровим

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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