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Комітет Європарламенту затвердив безвізовий режим для України

09.03.2017 14:11
39 членів комітету проголосували за схвалення імплементації безвізового режиму для України, всього четверо були проти
Комітет Європарламенту затвердив безвізовий режим для України
39 членів Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ затвердив запровадження безвізового режиму для списку третіх країн, куди входить і Україна. Про це стало відомо з трансляції засідання відомства.

За позитивне вирішення питання проголосували 39 членів комітету, один утримався, а четверо представників були проти.

На комітеті відзначили, що Україна виконала всі вимоги ЄС щодо безвізового режиму, "перевершивши очікування" ЄС.

Президент Петро Порошенко подякував доповідачу від ЄС Марії Габріель і членам комітету за підтримку України і "об'єктивну оцінку реформаторських зусиль української влади".

"Останній етап парламентської компетенції - розгляд рішення про безвізовий режим для України на пленарній сесії Європейського парламенту на початку квітня. Доручив МЗС активізувати відповідну роботу для якнайшвидшого прийняття позитивного вердикту ЄП. Після цього останнє слово в процесі візової лібералізації - за державами-членами ЄС", - зазначив глава держави у себе в Facebook.

2 березня 2017 року посли членів ЄС в Брюсселі схвалили рішення про візову лібералізацію. Пропозиція щодо впровадження безвізового режиму буде винесена на голосування на сесії Європарламенту, ймовірно, вже 5 квітня.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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