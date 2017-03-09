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Суд в Гаазі переходить до обговорення термінових заходів проти РФ

09.03.2017 17:57
У Міжнародному суді ООН завершилися усні слухання за позовом України проти Росії, суд переходить до обговорення питання
Суд в Гаазі переходить до обговорення термінових заходів проти РФ
Фото: EPA
У четвер, 9 березня, після завершення чотириденних слухань за позовом України проти Росії Міжнародний суд ООН переходить до розгляду рішення про накладення тимчасових заходів проти РФ. Про це йдеться у висновку суду.

"Громадські слухання за позовом України про тимчасові заходи щодо застосування Міжнародної конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо викорінення всіх форм расової дискримінації (Україна проти Росії) були завершені сьогодні. Тепер суд почне обговорення", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що рішення суду буде оголошено під час публічного засідання, дату якого буде анонсовано пізніше.

У понеділок, 6 березня, Міжнародний суд ООН в Гаазі почав слухання за позовом України проти Росії. Позов був поданий 16 січня з метою залучення РФ до відповідальності за підтримку тероризму на сході України і дискримінацію етнічних українців і кримських татар в Криму.

Сьогодні в Міжнародному суді в Гаазі Росія вдруге представила свої докази.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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