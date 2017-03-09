Суд в Гаазі переходить до обговорення термінових заходів проти РФ

У Міжнародному суді ООН завершилися усні слухання за позовом України проти Росії, суд переходить до обговорення питання

Фото: EPA





"Громадські слухання за позовом України про тимчасові заходи щодо застосування Міжнародної конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо викорінення всіх форм расової дискримінації (Україна проти Росії) були завершені сьогодні. Тепер суд почне обговорення", - сказано в повідомленні.



Відзначається, що рішення суду буде оголошено під час публічного засідання, дату якого буде анонсовано пізніше.



У понеділок, 6 березня, Міжнародний суд ООН в Гаазі



Сьогодні в Міжнародному суді в Гаазі Росія вдруге представила свої докази.



У четвер, 9 березня, після завершення чотириденних слухань за позовом України проти Росії Міжнародний суд ООН переходить до розгляду рішення про накладення тимчасових заходів проти РФ. Про це йдеться у висновку суду."Громадські слухання за позовом України про тимчасові заходи щодо застосування Міжнародної конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо викорінення всіх форм расової дискримінації (Україна проти Росії) були завершені сьогодні. Тепер суд почне обговорення", - сказано в повідомленні.Відзначається, що рішення суду буде оголошено під час публічного засідання, дату якого буде анонсовано пізніше.У понеділок, 6 березня, Міжнародний суд ООН в Гаазі почав слухання за позовом України проти Росії. Позов був поданий 16 січня з метою залучення РФ до відповідальності за підтримку тероризму на сході України і дискримінацію етнічних українців і кримських татар в Криму.Сьогодні в Міжнародному суді в Гаазі Росія вдруге представила свої докази. Читайте також: МЗС: Росія в Гаазі розповідає новини пропагандистів Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

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