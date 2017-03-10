Законопроект про антикорупційні суди неконституційний - ВРП
10.03.2017 12:23
Вища рада правосуддя прийшла до висновку, що даний проект закону суперечить Конституції і не узгоджується з рядом діючих законів
Засідання Вищої ради правосуддя (фото - vru.gov.ua)
Вища рада правосуддя визнала законопроект N6011 про антикорупційні суди таким, що суперечить Конституції і не узгоджується з рядом законодавчих актів. Таке консультативний висновок ВРП затвердила на засіданні у четвер, 9 березня 2017 року.
"Вища рада правосуддя, розглянувши проект закону про антикорупційні суди, прийшла до висновку про недоцільність прийняття зазначеного законопроекту як такого, що суперечить Конституції і не узгоджується з законами про судоустрій і статус суддів і про Вищу раду правосуддя, які є базовими імплементаційними законами до закону про внесення змін до Конституцію в частині правосуддя", - повідомляє прес-служба ВРП.
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Даний консультативний висновок буде передано до Верховної Ради.
1 лютого 2017 року Раді був зареєстрований законопроект про антикорупційні суди.
Документом пропонується створити Вищий антикорупційний суд з 70 суддів, з яким будуть підслідні всі справи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його авторами є віце-спікер парламенту Оксана Сироїд, народний депутат від Самопомочі Єгор Соболєв, нардепи від Блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук та депутат від Батьківщини Іван Крулько.
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15 лютого голова НАБУ Артем Ситник заявив, що антикорупційний суд можна створити до кінця 2017 року.
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"Вища рада правосуддя, розглянувши проект закону про антикорупційні суди, прийшла до висновку про недоцільність прийняття зазначеного законопроекту як такого, що суперечить Конституції і не узгоджується з законами про судоустрій і статус суддів і про Вищу раду правосуддя, які є базовими імплементаційними законами до закону про внесення змін до Конституцію в частині правосуддя", - повідомляє прес-служба ВРП.
Читайте також: ЄС: Україні потрібні антикорупційні суди
Даний консультативний висновок буде передано до Верховної Ради.
1 лютого 2017 року Раді був зареєстрований законопроект про антикорупційні суди.
Документом пропонується створити Вищий антикорупційний суд з 70 суддів, з яким будуть підслідні всі справи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його авторами є віце-спікер парламенту Оксана Сироїд, народний депутат від Самопомочі Єгор Соболєв, нардепи від Блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук та депутат від Батьківщини Іван Крулько.
Читайте також: США закликали Україну створити антикорупційний суд
15 лютого голова НАБУ Артем Ситник заявив, що антикорупційний суд можна створити до кінця 2017 року.
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