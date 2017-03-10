Законопроект про антикорупційні суди неконституційний - ВРП

Вища рада правосуддя прийшла до висновку, що даний проект закону суперечить Конституції і не узгоджується з рядом діючих законів

Засідання Вищої ради правосуддя (фото - vru.gov.ua)

ЛIГАБiзнесIнформ

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