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Законопроект про антикорупційні суди неконституційний - ВРП

10.03.2017 12:23
Вища рада правосуддя прийшла до висновку, що даний проект закону суперечить Конституції і не узгоджується з рядом діючих законів
Законопроект про антикорупційні суди неконституційний - ВРП
Засідання Вищої ради правосуддя (фото - vru.gov.ua)
Вища рада правосуддя визнала законопроект N6011 про антикорупційні суди таким, що суперечить Конституції і не узгоджується з рядом законодавчих актів. Таке консультативний висновок ВРП затвердила на засіданні у четвер, 9 березня 2017 року.

"Вища рада правосуддя, розглянувши проект закону про антикорупційні суди, прийшла до висновку про недоцільність прийняття зазначеного законопроекту як такого, що суперечить Конституції і не узгоджується з законами про судоустрій і статус суддів і про Вищу раду правосуддя, які є базовими імплементаційними законами до закону про внесення змін до Конституцію в частині правосуддя", - повідомляє прес-служба ВРП.

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Даний консультативний висновок буде передано до Верховної Ради.

1 лютого 2017 року Раді був зареєстрований  законопроект про антикорупційні суди.

Документом пропонується створити Вищий антикорупційний суд з 70 суддів, з яким будуть підслідні всі справи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Його авторами є віце-спікер парламенту Оксана Сироїд, народний депутат від Самопомочі Єгор Соболєв, нардепи від Блоку Петра Порошенка Мустафа НайємСергій Лещенко та Світлана Заліщук та депутат від Батьківщини  Іван Крулько.

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15 лютого голова НАБУ Артем Ситник заявив, що антикорупційний суд можна створити до кінця 2017 року.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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