СБУ допитала Савченко про поїздку до бойовиків: деталі

Поїздка нардепа до терористів була санкціонована Службою безпеки України - її "погоджував" Кремль, заявив глава СБУ Василь Грицак

Глава СБУ Василь Грицак заявив, що народного депутата Надію Савченко допитали кілька днів тому щодо її останньої поїздки до терористів ДНР. Про це він сказав в інтерв'ю журналістам.За словами Грицака, після перенесення допиту Савченко все-таки прийшла в СБУ."Вона сказала, здається, що зайнята і, прийшовши на допит (кілька днів тому), давала свідчення", - зазначив глава СБУ.Він підкреслив, що на допиті Савченко найчастіше, відповідаючи на питання, посилалася на ст. 63 Конституції (особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом, -).Грицак зазначив, що відповідаючи на питання про те, чи підтверджує вона інформацію, що брала участь у стрільбах з бойовиками ДНР, Савченко сказала, що "це неправда".Говорячи про те, чи можливе відкриття кримінального провадження проти народного депутата, Грицак сказав: "Слідчі збирають матеріали, якщо їх буде достатньо для того, щоб оголосити підозру, слідчі будуть діяти в установлений законом спосіб. Я не можу впливати на слідчих".Він також дав свою особисту оцінку відвідування Савченко ДНР і сказав, що це не було спецоперацією відомства: "Ви хочете почути мою оцінку? Я буду відвертий. Ніякої спецоперації, де СБУ мала б відношення не було. Вона цю поїздку не погоджувала ні з ким з органів державної влади, в тому числі і спецслужбами. Я не можу схвально ставитися до неї з-за перебування на тій території. Якби хтось з наших хлопців поїхав туди, добровольці або Альфа, то їх би на шматочки там порізали і залишили"."Я ніколи не повірю, що це сталося без благословення різного роду кураторів... з Москви", - сказав Грицак.

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24 лютого 2017 року на сайтах бойовиків з'явилася інформація про те, що Савченко