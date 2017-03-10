НАБУ взялося за першого заступника голови СБУ
10.03.2017 14:49
На підставі матеріалів журналістських розслідувань проти співробітника СБУ зареєстрували кримінальне провадження, повідомили в НАБУ
У Національному антикорупційному бюро заявили про початок розслідування про незаконне збагачення посадових осіб Служби безпеки. Зокрема, сьогодні почали досудове розслідування проти першого заступника голови СБУ, повідомляє прес-служба НАБУ в Facebook /
"10 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного збагачення першого заступника голови Служби безпеки", - йдеться в повідомленні.
Співробітника СБУ підозрюють в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).
У НАБУ уточнили, що підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали журналістських розслідувань. Розслідування справи доручили Головному підрозділу детективів НАБУ.
9 березня повідомлялося, що перший заступник глави СБУ Павло Демчина, згідно з декларацією за 2015 рік, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, не маючи власного житла, автомобіля і заощаджень. Однак, за даними журналістів, цивільна дружина і мати трьох дітей чиновника володіє елітним автопарком і живе в розкішному заміському маєтку.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
"10 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного збагачення першого заступника голови Служби безпеки", - йдеться в повідомленні.
Співробітника СБУ підозрюють в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).
У НАБУ уточнили, що підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали журналістських розслідувань. Розслідування справи доручили Головному підрозділу детективів НАБУ.
9 березня повідомлялося, що перший заступник глави СБУ Павло Демчина, згідно з декларацією за 2015 рік, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, не маючи власного житла, автомобіля і заощаджень. Однак, за даними журналістів, цивільна дружина і мати трьох дітей чиновника володіє елітним автопарком і живе в розкішному заміському маєтку.
Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.
Loading...
Матеріали по темі
-
10.03.2017 14:19
-
10.03.2017 14:00
-
10.03.2017 13:26
-
10.03.2017 12:23
-
09.03.2017 16:32
-
2057
-
1560
-
233
-
215
-
166
Новости партнеров