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НАБУ взялося за першого заступника голови СБУ

10.03.2017 14:49
На підставі матеріалів журналістських розслідувань проти співробітника СБУ зареєстрували кримінальне провадження, повідомили в НАБУ
НАБУ взялося за першого заступника голови СБУ
У Національному антикорупційному бюро заявили про початок розслідування про незаконне збагачення посадових осіб Служби безпеки. Зокрема, сьогодні почали досудове розслідування проти першого заступника голови СБУ, повідомляє прес-служба НАБУ в Facebook /

"10 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного збагачення першого заступника голови Служби безпеки", - йдеться в повідомленні.

Співробітника СБУ підозрюють в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

У НАБУ уточнили, що підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали журналістських розслідувань. Розслідування справи доручили Головному підрозділу детективів НАБУ.

9 березня повідомлялося, що перший заступник глави СБУ Павло Демчина, згідно з декларацією за 2015 рік, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, не маючи власного житла, автомобіля і заощаджень. Однак, за даними журналістів, цивільна дружина і мати трьох дітей чиновника володіє елітним автопарком і живе в розкішному заміському маєтку.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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