НАБУ взялося за першого заступника голови СБУ

На підставі матеріалів журналістських розслідувань проти співробітника СБУ зареєстрували кримінальне провадження, повідомили в НАБУ





"10 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного збагачення першого заступника голови Служби безпеки", - йдеться в повідомленні.



Співробітника СБУ підозрюють в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).



У НАБУ уточнили, що підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали журналістських розслідувань. Розслідування справи доручили Головному підрозділу детективів НАБУ.



9 березня повідомлялося, що перший заступник глави СБУ Павло Демчина, згідно з декларацією за 2015 рік, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, не маючи власного житла, автомобіля і заощаджень. Однак, за даними журналістів, цивільна дружина і мати трьох дітей чиновника

Підписуйтесь на аккаунт LIGA.net у Twitter, Facebook, ВКонтакте і Одноклассниках: в одній стрічці - все, що варто знати про політику, економіку, бізнес і фінанси.

У Національному антикорупційному бюро заявили про початок розслідування про незаконне збагачення посадових осіб Служби безпеки. Зокрема, сьогодні почали досудове розслідування проти першого заступника голови СБУ, повідомляє прес-служба НАБУ в Facebook "10 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного збагачення першого заступника голови Служби безпеки", - йдеться в повідомленні.Співробітника СБУ підозрюють в скоєнні злочину за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).У НАБУ уточнили, що підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали журналістських розслідувань. Розслідування справи доручили Головному підрозділу детективів НАБУ.9 березня повідомлялося, що перший заступник глави СБУ Павло Демчина, згідно з декларацією за 2015 рік, офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, не маючи власного житла, автомобіля і заощаджень. Однак, за даними журналістів, цивільна дружина і мати трьох дітей чиновника володіє елітним автопарком і живе в розкішному заміському маєтку.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Facebook

Вконтакте

Одноклассники

Twitter

Google+