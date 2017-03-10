САП оскаржила розмір застави за Насірова

Раніше глава САП Назар Холодницький заявив, що прокуратура буде наполягати на встановленні застави в розмірі 2 млрд грн

Роман Насіров





"Сьогодні вранці подали скаргу на рішення суду", - сказав він.



7 березня Солом'янський районний суд Києва



У той же день глава САП



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Спеціальна антикорупційна прокуратура оскаржила рішення Солом'янського суду суду Києва про арешт відстороненого голови ДФС Романа Насірова з правом внесення застави в розмірі 100 млн гривень. Про це кореспонденту ЛІГА.net повідомив прес-секретар САП Ярослав Гордієвич."Сьогодні вранці подали скаргу на рішення суду", - сказав він.7 березня Солом'янський районний суд Києва відправив Насірова під арешт з правом внесення застави в розмірі 100 млн грн.У той же день глава САП Назар Холодницький заявив , що прокуратура оскаржить це рішення і буде наполягати на встановленні застави в розмірі 2 млрд грн.



ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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